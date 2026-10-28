/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாழைத்தார் வரத்து உயர்வு
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
அ நிறம் | அளவு
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில் வாழைத்தார் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், இன்று (அக்.,28) செவ்வாழை கிலோ – 55, நேந்திரன் -–- 60, பூவன் -–- 35, கதளி -–- 60 மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் -–- 50 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், இன்று பூவன் வாழைத்தார் கிலோவுக்கு, 10 ரூபாய் விலை குறைந்தது. நேந்திரன், கதளி மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் கிலோவுக்கு - 5 ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘மார்க்கெட்டில் நேற்று, 350க்கும் அதிகமான வாழைத்தார் வரத்து இருந்தது. இந்த வாரமும் ரஸ்தாலி வரத்து இல்லை. தீபாவளி சீசன் வருவதால், வரும் நாட்களில் வாழைத்தார் விலை உயரும்,’ என்றனர்.