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வாழைத்தார் வரத்து உயர்வு

வாழைத்தார் வரத்து உயர்வு

ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM

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ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM

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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில் வாழைத்தார் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

கிணத்துக்கடவு தினசரி காய்கறி மார்க்கெட்டில், இன்று (அக்.,28) செவ்வாழை கிலோ – 55, நேந்திரன் -–- 60, பூவன் -–- 35, கதளி -–- 60 மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் -–- 50 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.

கடந்த வாரத்தை காட்டிலும், இன்று பூவன் வாழைத்தார் கிலோவுக்கு, 10 ரூபாய் விலை குறைந்தது. நேந்திரன், கதளி மற்றும் சாம்பிராணி வகை வாழைத்தார் கிலோவுக்கு - 5 ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது.

வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘மார்க்கெட்டில் நேற்று, 350க்கும் அதிகமான வாழைத்தார் வரத்து இருந்தது. இந்த வாரமும் ரஸ்தாலி வரத்து இல்லை. தீபாவளி சீசன் வருவதால், வரும் நாட்களில் வாழைத்தார் விலை உயரும்,’ என்றனர்.

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