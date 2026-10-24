ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் அதிகரிப்பு: முதலாம் அரையாண்டில் 45.25 சதவீதம்
ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் அதிகரிப்பு: முதலாம் அரையாண்டில் 45.25 சதவீதம்
UPDATED : அக் 11, 2026 10:15 PM
ADDED : அக் 11, 2026 09:58 PM
கோவை: மாநகராட்சியில் ஆன்லைன் மூலம் சொத்து வரி செலுத்துவது அதிகரித்துள்ளது.
இங்கு 6 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்கள் உள்ளனர். சொத்துவரி மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.523 கோடி மாநகராட்சிக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது. ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் முதலாம் அரையாண்டு, அக்டோபர் முதல் மார்ச் இரண்டாம் அரையாண்டாக பிரித்து வரி வசூலிக்கப்படுகிறது.
கடந்தாண்டு நிலுவை வரி ரூ.156 கோடி, சேர்த்து இந்த நிதியாண்டில் 2026-–27 நிதியாண்டுக்கு ரூ.549 கோடி என மொத்தம் ரூ.705 கோடி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் முதல் தற்போது வரை ரூ.306 கோடி சொத்து வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மொத்த இலக்கில் 46 சதவீதமாகும். 2025-–26 நிதியாண்டில் ரூ.603 கோடி சொத்து வரி வசூலிக்கப்பட்டது. இதே வேகத்தில் சென்றால் கடந்தாண்டை ஓவர்டேக் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
முக்கியமாக முதலாம் அரையாண்டில், 45.25 சதவீதம் பேர் ஆன்லைன் மூலம் சொத்து வரி கட்டியுள்ளனர். கடந்தாண்டு முழுவதுமாக சேர்த்தே 44 சதவீதம் பேர் மட்டுமே ஆன்லைனில் வரி செலுத்தியிருந்தனர்.
இன்னும் ஒரு அரையாண்டு மீதமிருப்பதால், ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து வரி செலுத்த 5 மண்டலங்களிலும் தலா 3 இடங்கள் வீதம் 15 இடங்களில் வரி வசூல் மையம் அமைத்தும் ஆன்லைனில் வரி செலுத்துவது அதிகரிப்பது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் பில் கலெக்டர்கள் பணியில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். ஆன்லைன் வரி செலுத்துவதை ஊக்குவிக்க, சிறப்பு திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்றனர்’ வரி செலுத்துவோர்.