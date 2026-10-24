தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் அதிகரிப்பு: முதலாம் அரையாண்டில் 45.25 சதவீதம்

ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் அதிகரிப்பு: முதலாம் அரையாண்டில் 45.25 சதவீதம்

ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் அதிகரிப்பு: முதலாம் அரையாண்டில் 45.25 சதவீதம்

UPDATED : அக் 11, 2026 10:15 PM

ADDED : அக் 11, 2026 09:58 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 11, 2026 10:15 PM ADDED : அக் 11, 2026 09:58 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கோவை: மாநகராட்சியில் ஆன்லைன் மூலம் சொத்து வரி செலுத்துவது அதிகரித்துள்ளது.

இங்கு 6 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்கள் உள்ளனர். சொத்துவரி மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ.523 கோடி மாநகராட்சிக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது. ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் முதலாம் அரையாண்டு, அக்டோபர் முதல் மார்ச் இரண்டாம் அரையாண்டாக பிரித்து வரி வசூலிக்கப்படுகிறது.

கடந்தாண்டு நிலுவை வரி ரூ.156 கோடி, சேர்த்து இந்த நிதியாண்டில் 2026-–27 நிதியாண்டுக்கு ரூ.549 கோடி என மொத்தம் ரூ.705 கோடி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் முதல் தற்போது வரை ரூ.306 கோடி சொத்து வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது மொத்த இலக்கில் 46 சதவீதமாகும். 2025-–26 நிதியாண்டில் ரூ.603 கோடி சொத்து வரி வசூலிக்கப்பட்டது. இதே வேகத்தில் சென்றால் கடந்தாண்டை ஓவர்டேக் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

முக்கியமாக முதலாம் அரையாண்டில், 45.25 சதவீதம் பேர் ஆன்லைன் மூலம் சொத்து வரி கட்டியுள்ளனர். கடந்தாண்டு முழுவதுமாக சேர்த்தே 44 சதவீதம் பேர் மட்டுமே ஆன்லைனில் வரி செலுத்தியிருந்தனர்.

இன்னும் ஒரு அரையாண்டு மீதமிருப்பதால், ஆன்லைனில் சொத்து வரி செலுத்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. சொத்து வரி செலுத்த 5 மண்டலங்களிலும் தலா 3 இடங்கள் வீதம் 15 இடங்களில் வரி வசூல் மையம் அமைத்தும் ஆன்லைனில் வரி செலுத்துவது அதிகரிப்பது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

‘மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் பில் கலெக்டர்கள் பணியில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும். ஆன்லைன் வரி செலுத்துவதை ஊக்குவிக்க, சிறப்பு திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்றனர்’ வரி செலுத்துவோர்.

முதல் அரையாண்டில்


செலுத்தப்பட்ட வரி
மண்டலம் தொகைவடக்கு ரூ.49 கோடிதெற்கு ரூ.25 கோடிகிழக்கு ரூ.60 கோடிமேற்கு ரூ.39 கோடிமத்தியம் ரூ.79 கோடி
* கடந்தகால நிலுவை ரூ.36 கோடி
* காலியிட வரி ரூ.18 கோடி



பில் கலெக்டர்களுக்கு ஜாலி


ஆன்லைனில் வரி செலுத்துவது அதிகரிப்பதால், பில் கலெக்டர்களின் வேலை குறித்து கேள்வி எழுந்துள்ளது. வரி வசூல், புதிய கட்டட மதிப்பீடு, காலியிட மதிப்பீடு செய்வது பில் கலெக்டர்களின் வேலை.
மாநகராட்சியில் சட்டவிரோதமாக நியமிக்கப்பட்ட, 54 இளநிலை உதவியாளர்கள் ஆகஸ்டில் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் பெரும்பாலானோர் பில் கலெக்டர்கள்.
மொத்தமுள்ள 100 வார்டுக்கு இப்போது 50 பில் கலெக்டர்கள் உள்ளனர். ஒரு பில் கலெக்டர் 2 முதல் 3 வார்டுகளை கவனிக்கிறார்.
பல பில் கலெக்டர்கள் அவர்களின் தனிப்பட்ட வசூலில் தான் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். சுந்தராபுரத்தில் லஞ்சம் வாங்கியதற்காக, யமுனா தேவி என்ற பில் கலெக்டர் கைது செய்யப்பட்டதே அதற்கு உதாரணம்.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us