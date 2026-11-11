நெடுஞ்சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு: விபத்து ஏற்படும் அபாயம்
நெடுஞ்சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு: விபத்து ஏற்படும் அபாயம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:44 AM
உடுமலை: தாராபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலையில், தற்காலிக ஆக்கிரமிப்புகளால், நகரப்பகுதியில், நெரிசலும், விபத்துகளும் அதிகரித்து வருகிறது.
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து உடுமலை பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, உடுமலை– தாராபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலை பிரிகிறது. உடுமலை நகரப்பகுதியில், 2 கி.மீ.,க்கும் அதிகமான தொலைவு இந்த ரோடு அமைந்துள்ளது.
மடத்துக்குளம் நெடுஞ்சாலைத்துறை உட்கோட்டத்தால் பராமரிக்கப்படும் இந்த ரோட்டில், தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர ஆக்கிரமிப்புகளால், பல்வேறு பிரச்னைகள் தொடர்கதையாக உள்ளது.
இந்த நெடுஞ்சாலையில், நகர எல்லை வரை மையத்தடுப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இருபுறங்களிலும், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை. இதனால், மையத்தடுப்புக்கும், ஆக்கிரமிப்புக்கும் இடையிலான குறுகலான இடத்தில், அனைத்து வாகனங்களும் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
வாகனங்களையும் தாறுமாறாக ரோட்டோரத்தில் நிறுத்திச்செல்கின்றனர். இதனால், காலை, மாலை நேரங்களில், போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கும் அளவுக்கு, நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, அய்யப்பன் கோவில் வீதி சந்திப்பு பகுதியிலிருந்து ராஜகாளியம்மன் கோவில் வரை, அதிக நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இரு சக்கர வாகன ஓட்டுனர்கள் ரோட்டை கடக்க முடியாத அளவுக்கு நெரிசல் தொடர்கதையாக உள்ளது.
மழைக்காலத்தில், தண்ணீர் வெளியேறாமல், ரோட்டிலேயே நிற்கிறது. பாதாளச்சாக்கடை ஆளிறங்கு குழி மூடி உடைந்து அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நகர எல்லை வரை தாராபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலையில் அச்சத்துடனே பயணிக்க வேண்டியுள்ளது.
ரோட்டின் இருபுறங்களிலும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற, பல முறை வலியுறுத்தியும், நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் கண்டுகொள்ளவில்லை. மாநில நெடுஞ்சாலையில், அதிகரித்துள்ள விபத்துகளை, கட்டுப்படுத்த, உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், விபத்துகளால், உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.