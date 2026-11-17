UPDATED : நவ 16, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:16 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், ஆபத்தான வளைவுகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வால்பாறை மலைப்பாதையில், பல்வேறு இடங்களில் ரோடு குறுகலாக உள்ளதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. வால்பாறையிலிருந்து சோலையாறுடேம் செல்லும் ரோட்டில் வளைவுகள் அதிகமாகவும், ரோடுகள் குறுகலாக உள்ளது.
குறிப்பாக, மாதா கோவில் பிரிவில் இருந்து ஸ்டேன்மோர் செல்லும் ரோட்டில் வளைவு மிகவும் குறுகலாக உள்ளது. இதனால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாத நிலையில் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது.
வாகன ஓட்டுநர்கள் கூறியதாவது:
வால்பாறையில் இருந்து, சோலையாறு அணைக்கு நாள் தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களில் செல்கின்றனர். சுற்றுலா வாகனங்கள் அதிக அளவில் இந்த வழியாக செல்கின்றன.
இந்த ரோட்டில் சில இடங்களில் வளைவு பகுதி குறுகலாக உள்ளது. இதனால் ஏற்படும் விபத்துகளை தவிர்க்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் ரோட்டை விரிவுபடுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
இது குறித்து, நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் பிரதீப் கூறுகையில், ‘‘வால்பாறை மலைப்பாதை ரோட்டை விரிவுபடுத்தும் பணி நடக்கிறது. ஆழியாறு முதல் அட்டகட்டி வரை, ரோடு விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதே போல், வால்பாறை நகரில் இருந்து சோலையாறு அணை செல்லும் வழியில் குறுகலாக உள்ள ரோட்டை விரிவுபடுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.