சுதந்திர தின மலர்: சுதந்திர சுடரை ஏந்திய கொங்கு மண்
சுதந்திர தின மலர்: சுதந்திர சுடரை ஏந்திய கொங்கு மண்
ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
80வது சுதந்திர தின விழா நாடெங்கும் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
சுதந்திர போராட்டம் வெறும் அரசியல் போராட்டமாக இல்லாமல், மக்கள் இயக்கமாக மாறியதில் கோவைக்கு மிகப்பெரிய பங்குண்டு.
கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் சுதேசி இயக்கத்திற்காக தனது வாழ்வையே அர்ப்பணித்தார். ஆங்கிலேயர்களின் கொடூரமான சிறை தண்டனையை அனுபவித்து, செக்கிழுத்த செம்மலாக மாறியது, கோவை மத்திய சிறையில்தான்.
கையில் ஏந்திய தேசியக் கொடியை, உயிர் பிரியும் நிலையிலும் கீழே விடாமல் காத்து, கொடிகாத்த குமரன் என்ற அடையாளத்துடன் உயிர்நீத்த திருப்பூர் குமரனின் தியாகம், கொங்கு மண்ணின் தேசபக்திக்கு ஓர் உன்னத சான்றாகும்.
இவர்கள் மட்டுமின்றி, தியாகி என்.ஜி.ராமசாமி, கொடுமுடி பாலாம்பாள் சுந்தராம்பாள் (கே.பி.சுந்தராம்பாள்), கோவை அய்யாமுத்து என நூற்றுக்கணக்கான தியாகிகள் தங்கள் வாழ்வையும் உடைமைகளையும் தேசத்தின் விடுதலைக்காக தாரை வார்த்து, இம்மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.