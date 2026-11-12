இந்தியாவின் உற்பத்தி மையமாகும் கொங்கு மண்டலம்: மத்திய, மாநில அரசுகள் கைகொடுக்க கோரிக்கை
இந்தியாவின் உற்பத்தி மையமாகும் கொங்கு மண்டலம்: மத்திய, மாநில அரசுகள் கைகொடுக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:52 PM
கோவை.நவ.12-–: கொங்கு மண்டலத்தின் உள்கட்டமைப்பை பலப்படுத்தி தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
நாட்டின் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மகாராஷ்டிராவுக்கு பிறகு தமிழகம் இரண்டாமிடத்தில் உள்ளது. தமிழகம் ஆண்டுக்கு 200 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறது. அதில் கொங்கு மாவட்டங்களின் பங்கு கணிசமாக உள்ளது. ஜவுளி, இன்ஜினியரிங், ஆட்டோ காம்பொனென்ட், டிரோன் உள்ளிட்ட பல்வேறு உற்பத்தியில் தடம் பதித்து வருகிறது. இந்தியாவின் மிகவும் முக்கியமான உற்பத்தி மையமாக கொங்கு மண்டலம் வளர்ந்து வருகிறது. மத்திய, மாநில அரசுகள் இதன் வளர்ச்சியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த தொழில்துறையினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை கோவை தலைவர் துரைராஜ் கூறியதாவது:
நாட்டுக்கு தேவையான 50 சதவீத எலக்ட்ரிக் மோட்டார்கள், 40 சதவீதம் நீர் பம்ப்கள் கோவையில் உற்பத்தியாகிறது. கோவையில் 450க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள், 350க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் உள்ளன.
நாட்டின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் 50 சதவீதம் திருப்பூர் கையாள்கிறது. மஞ்சள் வர்த்தகம், ஜவுளி, கைத்தறி, விசைத்தறி ஆகியவற்றுக்கு ஈரோடு மையமாக உள்ளது. பஸ், லாரி, ட்ரக் பாடி பில்டிங், முட்டை உற்பத்திக்கான ஹப்பாக நாமக்கல் உள்ளது. ஜவுளியில் கரூர் மாவட்டமும் கணிசமான பங்களிக்கிறது.
தேயிலை, சுற்றுலா, கைவினை பொருள் ஆகியவற்றுக்கு நீலகிரி பிரபலம். சேலம் வெள்ளி நகை உற்பத்தி, ஊத்துக்குளி வெண்ணெய், பவானி ஜமுக்காளம், கோவை வெட் கிரைண்டர் என ஏராளமான உற்பத்தி பொருட்கள் கடல் கடந்து பிரபலமாக உள்ளது. தொழில்துறை, விவசாயம், கல்வி, மருத்துவமனை ஆகியவற்றுடன் புதுமையான சிந்தனைகள் இருப்பதால் உற்பத்தி திறன் சிறப்பாக உள்ளது. சேலத்தில் உருக்காலை உள்ளது. அதைத் தவிர உற்பத்திக்காக அரசு கட்டமைப்பு இல்லை.
இந்த மண்டலத்தில் அரசுக்கு சொந்தமான 300 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நிலம் உள்ளது. அவற்றில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, ராணுவ தளவாட உற்பத்தி கட்டமைப்பு அமைக்க வேண்டும். ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எம்., ஆகியவற்றின் கீழ் சிறப்பு பயிற்சி மையங்கள் அமைக்க வேண்டும். உள்கட்டமைப்பை மொத்தமாக மேம்படுத்த வேண்டும்.
இதன் மூலம் அடுத்த 10 ஆண்டுகள் கொங்கு மண்டலத்தின் வளர்ச்சி பல மடங்கு அதிகரிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.