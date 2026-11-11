/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உடலில் பேண்டேஜ் போட்டு இந்திய கம்யூ. ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 05, 2026 07:20 PM
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படம்: சதீஷ்குமார்
வடவள்ளி: பாதாள சாக்கடை குழாய் பதிக்கும் வேலையால், பல மாதங்களாக சேதமடைந்த சாலையால் மக்கள் சிரமப்படுவதால், மாநகராட்சி மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையை கண்டித்து இந்திய கம்யூ. சார்பில் இன்று (நவ.,5) நூதன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மேற்கு மண்டல செயலாளர் சந்திரன் தலைமை வகித்தார். குண்டும் குழியுமான சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி விழுந்து காயங்கள் ஏற்படுவதாக, உடலில், தலை, கை, கால்களில் ரத்தகட்டு கட்டுயும், புழுதியால் சுவாச கோளாறு ஏற்படுவதை எடுத்துரைக்கும் வகையில், மாஸ்க் அணிந்தும் நூதன ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், மாநில பொருளாளர் ஆறுமுகம், மாவட்ட செயலாளர் சிவசாமி, துணை செயலாளர் தங்கவேல் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.