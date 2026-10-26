இந்திய கம்யூ. – எம்.பி., மகன் தி.மு.க.,வில் ஐக்கியம்
இந்திய கம்யூ. – எம்.பி., மகன் தி.மு.க.,வில் ஐக்கியம்
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:56 PM
திருப்பூர்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் – எம்.பி. சுப்பராயனின் மகன் பாரதி, தி.மு.க., வில் இணைந்தது, கம்யூ., கட்சியினரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
திருப்பூர் எம்.பி.யாக உள்ள சுப்பராயன், இந்திய கம்யூ., கட்சியை சேர்ந்தவர். அவரது மகன் பாரதி, 48, நேற்று, சென்னை அறிவாலயத்தில் தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில், தி.மு.க.வில் இணைந்தார்.
பாரதி கூறியதாவது:
இன்றைய சூழலில் அரசியலின் தரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசியல் அனுபவம் இல்லாத ஒருவர் நடிகராக இருந்து முதல்வராகியுள்ளார். அவருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டவர்கள் அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்களாக உள்ளனர். அவர்களால் சரியான நிர்வாகத்தை வழங்க முடியவில்லை. பல இடங்களில் ‘பஞ்ச்’ வசனங்கள், அநாகரிகமான சைகைகள் இடம்பெறுகின்றன. அரசியல் தரம் தாழ்ந்துள்ள நிலையில், அதை உயர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு தி.மு.க.வுக்கு உள்ளது. அதற்காக தி.மு.க.வில் இணைந்துள்ளோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
இந்நிலையில், இந்திய கம்யூ. – எம்.பி. சுப்பராயனின் மகன் தி.மு.க.வில் இணைந்திருப்பது இடதுசாரிகள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தி.மு.க.வில் இணைந்ததற்கான காரணங்களை பாரதி வீடியோவாக வெளியிட்டிருந்த நிலையில், அதற்கு எதிராகவும் சிலர் சமூக வலை தளங்களில் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அடுத்துவரும் உள்ளாட்சி மற்றும் பார்லிமென்ட் தேர்தல்களை கருத்தில் கொண்டு, தேர்தலில் வாய்ப்பு பெறுவதற்காக அவர் தி.மு.க.வில் இணைந்திருக்கலாம் என்றும் சிலர் சமூக வலை தளங்களில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.