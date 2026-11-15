இந்துஸ்தான் கல்லுாரியில் தொழில்துறை கூட்டாண்மை நிகழ்ச்சி
இந்துஸ்தான் கல்லுாரியில் தொழில்துறை கூட்டாண்மை நிகழ்ச்சி
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
கோவை: இந்துஸ்தான் கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில், ‘இணைவோம், ஒத்துழைப்போம், தாக்கத்தை உருவாக்குவோம்’ என்ற கருப்பொருளில் பாக்ட்- 2026 தொழில்துறை கூட்டாண்மை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கல்லுாரியின் நகர வளாக பாரதியார் அரங்கில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் 150க்கும் மேற்பட்ட தொழில்துறை பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
ஏற்கனவே கல்லூரியுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்ட நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் கவுரவிக்கப்பட்டனர். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்ட நிறுவனங்களும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பில் இணைந்தன.
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய கல்லுாரி செயலாளர் பிரியா, சிரப்பு மையங்கள் வாயிலாக வழங்கப்படும் வசதிகள், வழிகாட்டுதல்களை மாணவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.
இந்துஸ்தான் கல்வி நிறுவனங்களின் நிர்வாக அறங்காவலர் சரஸ்வதி கண்ணையன், முதல்வர் பொன்னுசாமி பங்கேற்றனர்.