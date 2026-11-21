வில்லா, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு ‘இன்பினியம் ஹார்மனி’ திட்டம் அறிமுகம்
வில்லா, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு ‘இன்பினியம் ஹார்மனி’ திட்டம் அறிமுகம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:06 PM
கோவை: கோவை, கோல்ட்வின்ஸ் அருகே வெள்ளானைப்பட்டி ரோட்டில், ‘இன்பினியம் ஹார்மனி’ என்ற பெயரில், பிரீமியம் வில்லா மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான பிரமாண்ட திட்டத்தை, இன்பினியம் நிறுவனம் நேற்று அறிமுகப்படுத்தியது.
ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முன்னணி நிறுவனமாக விளங்கும் இன்பினியம், தனது புதிய திட்டமான இன்பினியம் ஹார்மனியில் பல்வேறு தனித்துவ சேவைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இது, அவினாசிரோட்டில் இருந்து வெறும் மூன்று கி.மீ., தொலைவில் உள்ளதோடு, நகரின் முக்கிய இடங்களுக்கு எளிதில் செல்லும் வகையில் இருப்பது கூடுதல் சிறப்பு. இங்கு பிரீமியம் வில்லா மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன.
மூன்று படுக்கை அறைகள் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ரூ. 1 கோடியே 7 லட்சத்தில் இருந்து விற்பனைக்கு உள்ளது.
மேலும் மூன்று மற்றும் நான்கு படுக்கை அறைகள் கொண்ட வில்லாக்கள் ரூ.2 கோடியே 26 லட்சத்தில் இருந்து விற்கப்படுகிறது.
அதிக நில உரிமை பங்கினை வழங்கும் வகையில், 40 சதவீத பிரிக்கப்படாத நிலப்பங்குடன், 50 சதவீத திறந்தவெளி பரப்பு, 50 நவீன வாழ்க்கை முறை வசதிகளும் இதில் உள்ளன.