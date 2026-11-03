கோவை சிறை வளாகத்தில் தப்பிய கைதி சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் சிக்கினார்
கோவை சிறை வளாகத்தில் தப்பிய கைதி சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் சிக்கினார்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:48 PM
கோவை: கோவை சிறைக்கு அழைத்து வரும் போது தப்பி தலைமறைவாக இருந்த கைதியை தனிப்படை போலீசார் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகரை சேர்ந்தவர் ராகவன் என்கிற கோழிக்காரன், 25. இவர் மீது அடிதடி, திருட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன. கர்நாடகா மாநிலத்தில் திருட்டு முயற்சியில் ஈடுபட்ட போது அம் மாநில போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
வழக்கு ஒன்றுக்காக கர்நாடகா மாநில போலீசார் அவரை ஜூன் மாதம், கோவை அழைத்து வந்தனர். அப்போது அன்னுார் அருகே போலீசாரிடமிருந்து தப்பினார். அன்னுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ராகவனை தேடி வந்தனர்.கடந்த 31ம் தேதி இரவு அன்னுார் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
அன்னுார் எஸ்.ஐ., அப்துல் முத்தலீப், மற்றும் மூன்று போலீசார் ராகவனை கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்க நள்ளிரவு 1:00 மணிக்கு காரில் அழைத்து வந்தனர்.சிறை வாசலுக்கு நடந்து சென்ற போது போலீசாரை தள்ளிவிட்ட ராகவன் அங்கிருந்து தப்பினார். அன்னுார் போலீசார் புகாரின் பேரில் ரேஸ்கோர்ஸ் போலீஸார் விசாரித்தனர். அவரை பிடிக்க ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், பவானி சாகர், சத்தியமங்கலம் அருகே வனப்பகுதியில் அவர் மறைந்திருப்பதாக போலீசாருக்கு நேற்று இரவு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்ற மேட்டுப்பாளையம் டி.எஸ்.பி., பாஸ்கர், அன்னுார் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ணாதுரை உள்ளிட்ட தனிப்படையினர் டிரோன் மூலம் வனப் பகுதியில் மறைந்திருந்த ராகவனை பிடித்தனர். அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.