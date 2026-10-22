உள்ளே... வெளியே...! தொடரும் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு: பாலத்தில் தினமும்.. திக்.. திக்
உள்ளே... வெளியே...! தொடரும் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு: பாலத்தில் தினமும்.. திக்.. திக்
UPDATED : அக் 14, 2026 05:51 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:06 PM
பெ.நா.பாளையம்: 'பெரியநாயக்கன்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, கீழ் மட்ட பாலம் வழியாக செல்லும் குழாய்களை, வெளிப்புறமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும்' என்ற மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை, இன்னும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள கீழ்மட்ட பாலத்தில், பிரமாண்ட குடிநீர் குழாய்கள் செல்வதால், பாலத்தில் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது; அடிக்கடி விபத்துக்கள் உள்ளாகும் அவலம் நீடிக்கிறது. காரமடை அருகே உள்ள அத்திக்கடவு, பவானி ஆற்றுப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் இருந்து பில்லுார் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று குடிநீர் திட்டங்களும், கவுண்டம்பாளையம், வடவள்ளி கூட்டு குடிநீர் திட்டமும், தொண்டாமுத்துார் குடிநீர் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கான குடிநீர் குழாய்கள், காரமடையில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் சாலை வழியாக, கோவை நகர் மற்றும் தெற்கு புறநகர் பகுதிகளுக்கு செல்கிறது.
பெரியநாயக்கன்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள கீழ்மட்ட பாலத்தையொட்டி, இரு பக்கமும், பிரமாண்ட குடிநீர் குழாய்கள் வழியாக கோவை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இப்பகுதியில் உயர் மட்ட மேம்பாலம் கட்டும்போது, அதற்கான அஸ்திவாரம் அமைக்க, கீழ்மட்ட பாலத்தை ஒட்டிய பகுதியில் இருந்த பிரமாண்ட குழாய்களை அகற்றி, அப்பகுதியில் பிரமாண்ட கான்கிரீட் துாண்கள் அமைத்து, உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்து முடிந்தது.
அப்போது பாலம் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டவர்கள், தற்காலிக ஏற்பாடாக, குடிநீர் குழாய்களை கீழ்மட்ட பாலத்தின் ஓரத்தில் பொதுமக்கள் நடந்து செல்லும் இரண்டு பிளாட்பார்ம் பகுதிகளிலும் கொண்டு சென்றனர். உயர்மட்ட மேம்பாலம் முழுமையாக கட்டி முடித்த பின், பழையபடி கீழ்மட்ட பாலத்தை ஒட்டிய வெளிப்புற பகுதியில் பிரமாண்ட குடிநீர் குழாய்களை அமைத்து தருவதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தனர். ஆனால், பாலம் கட்டி முடித்து மூன்று ஆண்டுகள் ஆன பின்பும், இதுவரை கீழ் மட்ட பாலத்தில் உள்ள பிரம்மாண்ட குடிநீர் குழாய்களை பாலத்துக்கு ஒட்டிய வெளிப்புற பகுதியில் மாற்றி அமைத்து தராமல், பாலம் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் இழுத்தடித்து வருகின்றனர்.
அப்போதைய கவுண்டம்பாளையம் எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார், இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை புகார் அளித்திருந்தார். ஏற்கனவே குறுகிய நிலையில் உள்ள கீழ்மட்ட பாலத்தின் இரு புறங்களிலும், குடிநீர் குழாய்கள் செல்வதால், போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. பாலத்தில் பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல சிரமமாக உள்ளது. இதனால், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்கள் கீழே விழுந்து காயம் அடைய வாய்ப்புள்ளது. பாலத்தில் செல்லும் பிரம்மாண்ட குடிநீர் குழாய்களை அகற்றி, பாலத்தின் வெளிப்புறமாக கொண்டு செல்ல அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்திருந்தார். ஆனால், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'கோவை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டி செல்ல முக்கிய சுற்றுலா பாதையாக உள்ளது. தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இச்சாலையை பயன்படுத்துகின்றனர். இதுபோன்ற மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளை உடனடியாக தீர்வு காண்பதில் ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சுகிறது. இப்பணிக்கான நிதியை உடனடியாக அரசு ஒதுக்கி, பாலத்தில் செல்லும் குடிநீர் குழாய்களை அகற்றி, பாலத்தின் வெளிப்புறமாக அமைக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.