தாய் இறந்த நிலையிலும் தவறாத ஓட்டம் :1,000 நாள் இடைவிடாமல் ஓடி உத்வேகம்
தாய் இறந்த நிலையிலும் தவறாத ஓட்டம் :1,000 நாள் இடைவிடாமல் ஓடி உத்வேகம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:18 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:11 PM
கோவை: கோவை மாவட்ட தடகள சங்க துணை தலைவர் ரமேஷ்(57). 2024 ஜனவரி 29 முதல் 2026 அக்டோபர் 24 வரை 1000 நாட்கள் இடைவிடாமல் ஓடியுள்ளார்.
ரேஸ்கோர்ஸ் ஜிம்சன் வளாகம் அருகே அனைத்து தடகள சங்க ஓட்டப்பந்தய வீரர்கள் அவரை பாராட்டி இன்று (அக்.,27) 'கேக்' வெட்டி கொண்டாடினர். பாய்ரஸ் ரன்னர்ஸ் கிளப் பொருளாளர் வேதநாயகம், உறுப்பினர்கள் ரமேஷ் கல்யாண், வினோத் உள்ளிட்டோர் மற்ற வீர்களுக்கு உத்வேகம் தரும் வகையில் ரமேஷ் ஒரு நாளும் தவறாமல் ஓட்ட பயிற்சியில் ஈடுபடுவதாக பாராட்டினர். ரமேஷ் நன்றி உறையில் கூறியதாவது:
2018 நவம்பர் முதல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். மருத்துவமனை சென்று சிகிச்சைக்காக காத்திருப்பவர்கள், தினமும் உடற்பயிற்சி செய்தாலே ஆரோக்கியமாக வாழமுடியும். மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு எனது அம்மா எங்களைவிட்டு பிரிந்த நாளிலும் அதிகாலையில் பயிற்சி செய்தேன்; ஏனெனில், உடற்பயிற்சி அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவமானது.
மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர்கள் தினமும் ஒரு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்தாலே உற்சாகமும், தன்னம்பிக்கையும் பெறமுடியும். சர்க்கரை, கொழுப்பு, ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு 7 மாத்திரைகள் 12 ஆண்டுகளாக சாப்பிட்டுவந்தேன். உடற்பயிற்சி காரணமாக ஏழு ஆண்டுகளாக ஒரு மாத்திரைகூட சாப்பிடுவதில்லை. எல்லாம் 'கன்ட்ரோல்' வந்துவிட்டது.
பெங்களூருவில் சமீபத்தில் நடந்த 42 கி.மீ. மராத்தானை நிறைவு செய்தேன். 18 ஹாப் மராத்தான்(21 கி.மீ.), 200 கி.மீ. சைக்கிளிங் இரு முறை, 100 கி.மீ., சைக்கிளிங் ஐந்து முறை பங்கேற்றுள்ளேன். ஒவ்வொருவரும் உடற்பயிற்சி செய்தால் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.