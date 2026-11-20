மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்த அறிவுறுத்தல்! அரசு கட்டடங்கள், வணிக வளாகங்களில் ஆய்வு
மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்த அறிவுறுத்தல்! அரசு கட்டடங்கள், வணிக வளாகங்களில் ஆய்வு
ADDED : நவ 19, 2026 05:12 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அரசு கட்டடங்கள், வணிக வளாகங்கள், குடியிருப்புகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் அவசியமாகும். இது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, என, நகராட்சி கமிஷனர் வீரமுத்துக்குமார் தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு கட்டடங்களிலும், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டியது கட்டாயம் என்று உத்தரவிட்டது. கடந்த காலங்களில், இந்த உத்தரவை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தியதால், மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி இல்லாத வீடுகள், கட்டடங்களே தமிழகத்தில் இல்லை என்ற நிலை இருந்தது.
ஆனால், காலப்போக்கில் இத்திட்டத்தை முறையாக பின்பற்றாததாலும், இருக்கும் கட்டமைப்புகளை பராமரிக்காததாலும், மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் பயன்பாடின்றி காட்சிப்பொருளாகியது.
இந்நிலையில், அரசு மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் அமைக்கவும், ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் கட்டமைப்புகளை மறு சீரமைப்பதற்கு பராமரிக்கவும் உத்தரவிட்டு, வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் பொறியாளர்கள், பதிவு பெற்ற பொறியாளர்களுடன் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடந்தது. நகராட்சி கமிஷனர் வீரமுத்துகுமார் தலைமை வகித்தார். நகரமைப்பு பிரிவு ஆய்வாளர் சீனிவாசன் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், 30 நாட்களுக்குள் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க வேண்டும். இல்லையெனில், நகராட்சி வாயிலாக அமைத்து அதற்கான செலவை சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளர்களிடம் வசூலிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
நகராட்சி கமிஷனர் கூறியதாவது:
மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டியது கட்டாயம் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வார்டுகளிலும் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள், பஸ் ஸ்டாண்ட், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், வணிக வளாக கட்டடங்கள், அரசு கட்டடங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்து மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டுமானம் உள்ள விபரம் கண்டறிய வேண்டும்.
ஏற்கனவே மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டுமானம் அமைக்கப்பட்டு இருப்பின், அதன் நிலையினையும் மற்றும் புதியதாக அமைக்கப்பட வேண்டியிருப்பின் அதன் விபரங்களையும் தெரிவிக்க வேண்டும். இதற்காக, ஆறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழு ஆய்வு செய்து, அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்.
அதுபோன்று, தனியாருக்கு சொந்தமான குடியிருப்பு கட்டடங்கள், அனைத்து வகையான வணிக பயன்பாடு கட்டங்கள், தொழிற்சாலை கட்டடங்கள் ஆகியவற்றில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டுமானங்கள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பது குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. திருமண மண்டபங்கள், பள்ளிகள், வணிக வளாகங்களின் உரிமையாளர்களிடம் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு அமைத்து, மழைநீர் சேமிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த மாதம் முதல், ஒவ்வொரு வீடாக சென்று, மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைக்க அறிவுறுத்தப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.