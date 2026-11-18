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வீட்டு வரி, குடிநீர் கட்டணம் உடனே செலுத்த அறிவுறுத்தல்
வீட்டு வரி, குடிநீர் கட்டணம் உடனே செலுத்த அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:10 PM
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சிறுமுகை: சிறுமுகை பேரூராட்சியில் உள்ள 18 வார்டுகளில் விவசாய நிலங்கள், வீடுகள் கடைகள் 7,320 உள்ளன. இதில், 4,574 குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ளன.
சிறுமுகை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் மாலா கூறுகையில், பேரூராட்சியில், 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை வீட்டு வரி, சொத்து வரி கட்ட வேண்டும். முதல் பாதி தொகையை செப்.,க்குள்ளும், அடுத்த பாதி தொகையை, மார்ச் மாதத்துக்குள்ளும் கட்ட வேண்டும். செப்.,வரை வரிகள், குடிநீர் கட்டணங்களை மக்கள் முழுமையாக செலுத்தவில்லை.
அதனால் வீடு, சொத்து வரியில் 6,30,000 ரூபாயும், குடிநீர் கட்டணம் 17,94,600 ரூபாயும் பாக்கி உள்ளது. மக்கள் உடனடியாக செலுத்தி ரசீது பெறலாம்’’ என்றார்.