தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மாணவருக்கு சிகிச்சை கட்டணம் தர இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவு 

மாணவருக்கு சிகிச்சை கட்டணம் தர இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவு 

மாணவருக்கு சிகிச்சை கட்டணம் தர இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவு 

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:14 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:14 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:10 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோவை: திண்டுக்கல், பெரியகோட்டையை சேர்ந்தவர் முகேஷ், 20, கோவை கல்லுாரியில் பி.எஸ்.சி., படித்தார். ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்சில் மருத்துவ காப்பீடு செய்திருந்தார். 2025, டிச. 15ல், காய்ச்சலுக்காக தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்ந்தார். பரிசோதனையில், 'இன்புளுயன்சா ஏ வைரஸ்' தொற்று இருந்தது.

உள்நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றார். சிகிச்சை கட்டணம் ரூ.50,606 செலுத்தினார். இத்தொகைக்கு கிளைம் கோரி, ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு விண்ணப்பித்தார். காய்ச்சலுக்கு மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெற வேண்டிய அவசியமில்லை, வெளிநோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றிருக்க முடியும் என கூறி விண்ணப்பத்தை இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் நிராகரித்தது.

இழப்பீடு கோரி, கோவை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் புகார் மனு தாக்கல் செய்தார். விசாரித்த ஆணைய தலைவர் தங்கவேல், உறுப்பினர் மாரிமுத்து பிறப்பித்த உத்தரவில், 'மருத்துவ காப்பீட்டு நிபந்தனைபடி, புகார்தாரருக்கு கிடைக்க வேண்டிய மருத்துவ செலவு தொகை, ரூ.48,076 திரும்ப செலுத்த வேண்டும். மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக, ரூ.10,000 வழக்கு செலவு, ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us