UPDATED : நவ 10, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:01 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, ஆவலப்பம்பட்டியில் தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணர்வு மற்றும் செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை நான்காம் ஆண்டு இளங்கலை தோட்டக்கலை மாணவர்கள் சார்பில், ஊரக தோட்டக்கலைப்பணி அனுபவம் மற்றும் வேளாண் தொழில் துறை இணைப்பு திட்டத்தின் கீழ், பொள்ளாச்சி வடக்கு வட்டாரம், ஆவலப்பம்பட்டியில், தென்னையில் ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை குறித்து விழிப்புணர்வு மற்றும் செயல்விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில், தென்னையில் மண் வளம், ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கப்பட்டது. தென்னை மரங்களில் பேரூட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் நுண்ணுாட்டச்சத்து பற்றாக்குறையின் அறிகுறிகள், அவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள் குறித்து விளக்கப்படங்கள் வாயிலாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மண்ணின் வளத்தை மேம்படுத்துவதிலும், தென்னையின் வள்ச்சி மற்றும் மகசூலை அதிகரிப்பதிலும் அங்கக உரங்கள் மற்றும் பங்குகள், சணப்பை, தக்கை பூண்டு, கொளுஞ்சி போன்ற பல்வேறு பசுந்தாள் உர பயிர்களின் முக்கியத்துவம், அவற்றை பயிரிட்டு மண்ணில் மடக்கி உழுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது.
தென்னந்தோப்பில், வேளாண் பல்கலைகழகத்தின் நுண்ணுாட்ட கலவையை பயன்படுத்தி உரமிடும முறை குறித்து நேரடி செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.