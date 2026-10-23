சரிந்து விழுந்தது! துடியலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் உட்புற மேற்கூரை: திறப்பு விழாவுக்கு முன்பே அலங்கோலம்
சரிந்து விழுந்தது! துடியலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் உட்புற மேற்கூரை: திறப்பு விழாவுக்கு முன்பே அலங்கோலம்
ADDED : அக் 21, 2026 07:55 PM
பெ.நா.பாளையம்: துடியலூர் பஸ் ஸ்டாண்டின் உட்புற மேற்கூரை திடீரென சரிந்து விழுந்தது. இதில் நான்கு பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
கோவை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 1வது வார்டு துடியலூரில் தார் சாலை, கழிவறை, பயணிகள் நிற்பதற்கான பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகியவை, 2.50 கோடி ரூபாய் செலவில் மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன் கட்டுமான பணிகள் கடந்த ஜன., மாதம் துவங்கியது. தற்போது சுமார், 80 சதவீத பணிகள் முடிந்து விட்டன. விரைவில் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு,9:00 மணிக்கு பஸ் ஸ்டாண்டின் உட்புற மேற்கூரை திடீரென சரிந்து விழுந்தது. இச்சம்பவத்தால் உட்புறம் நின்று கொண்டிருந்த நான்கு பயணிகளுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில்,' இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் திறக்கப்பட இருந்த பஸ் ஸ்டாண்டின் தரம் மிகவும் மோசமாக உள்ளது. கட்டுமானத்தின்போது பலர் குறை கூறி, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஆனாலும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் பஸ் ஸ்டாண்டின் உட்புறம் மேற்கூரை திடீரென சரிந்து விழுந்தது பொது மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சம்பவத்துக்கு காரணமான ஒப்பந்ததாரரின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும். அவருக்கு மாநகராட்சி வாயிலாக பணிகள் ஒதுக்க கூடாது. இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.
இது குறித்து கோவை மாநகராட்சி, 1வது வார்டு இன்ஜினியர் கோபிநாத் கூறுகையில், துடியலூர் பஸ் ஸ்டாண்டின் கட்டுமான பணிகள் சுமார், 70 சதவீதம் மட்டுமே முடிந்துள்ளன. இன்னும் பல பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. பஸ் ஸ்டாண்டின் உட்புற மேற்கூரையில் விளக்குகள் பொருத்த வேண்டி இருந்தது. இதற்காக அங்கிருந்த பேனல்கள் சற்று இளகிய நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அருகே இருந்த மரத்தை வெட்ட அனுமதி கிடைக்காததால், அதிலிருந்து குப்பைகள் மேற்கூரையில் குவிந்து இருந்தன. அவை அங்கிருந்த குழாயை அடைத்து விட்டன. இதனால் அங்கு தேங்கிய மழை தண்ணீர் பேனல்களுக்குள் புகுந்து, அவை கீழே விழுந்து விட்டன. இன்னும், 30 சதவீத பணிகள் முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. 2.50 கோடி ரூபாய் என்பது தார் சாலை, தெரு விளக்கு, பேவர் பிளாக், வடிகால் அமைத்தல், கழிவறை கட்டுதல், செடிகள் அமைத்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளும் அடங்கும். பஸ் ஸ்டாண்ட் தரமான முறையில் கட்டி முடிக்க, அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றார்.