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ஊராட்சிகளில் மரக்கன்றுகளை இடைவெளி விட்டு நட அறிவுரை
ஊராட்சிகளில் மரக்கன்றுகளை இடைவெளி விட்டு நட அறிவுரை
UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
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தொண்டாமுத்தூர்: பேரூர் செட்டிபாளையம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சிறிய வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணியையும், பள்ள ஓடையில், கல் தடுப்பணை அமைக்கும் பணியையும் ஊராட்சிகளின் திட்ட இயக்குனர் மைக்கேல் அந்தோணி பெர்னாண்டோ ஆய்வு செய்தார்.
மாதம்பட்டியில் வெற்றி வீடு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்தவர்களின் இடங்களை ஆய்வு செய்தார். தேவராயபுரம் ஊராட்சியில், பயன்பாட்டில் இல்லாத போர்வெல்களை, மழைநீர் சேமிக்கும் குழிகள் அமைக்கும் பணியை பார்வையிட்டார்.
அப்பகுதியில், மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் பணியை ஆய்வு செய்தார். அப்போது அருகருகே மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யக்கூடாது, இரண்டு மரங்களுக்கும் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார். பி.டி.ஓ.,க்கள் சிக்கந்தர் பாட்சா, லதா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.