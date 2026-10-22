கோவையில் தொழில் தொடங்க பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஆர்வம்
கோவையில் தொழில் தொடங்க பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஆர்வம்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:42 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:38 PM
கோவை: தமிழகத்தில் சென்னைக்கு அடுத்து கோவையில் 75க்கு மேற்பட்ட உலகத்திறன் மையங்கள் உள்ளன.
பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் கோவையில் முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர், என தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க பணியாற்றும் அரசின் 'கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு' அலுவலர்கள் கூறினர். அவர்கள் மேலும் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் தொழில் துவங்க வருவோர் கோவையில் தொழில் துவங்க ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். நிறைய கல்லூரிகள் இருப்பதால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் திறமையான இளைஞர்கள் கிடைப்பார்கள். கேரளா, கர்நாடகாவை சேர்ந்தோர் கோவையில் பணியாற்ற தயாராக உள்ளனர். கோவை இனி இரண்டாம் கட்ட நகரம் (டைர் 2 சிட்டி) இல்லை. வேகமாக வளர்ந்து வரும் முதன்மை நகரம் (டைர் 1 சிட்டி).
தமிழகத்துக்கு புதிய நிறுவனங்களை கொண்டு வந்து, வேலை வாய்ப்பை அதிகரிப்பது எங்கள் பணி. உலக திறன் மையங்களுக்கு, ஆராய்ச்சி மேம்பாடு மற்றும் சம்பளத்துக்கு 2 திட்டங்களை வைத்துள்ளோம். ரூ.50 கோடி முதலீட்டுடன் இயங்கும் நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சி மேம்பாடு திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள். அவர்களின் ஆராய்ச்சிக்காக முதலீட்டில் 25 சதவீதம் மானியமாக வழங்குவோம்.
உலக திறன் மையங்கள் மூலம் 2024 முதல் அதிக சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி வருகிறோம். ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் சம்பளத்துடன் கொடுக்கும் வேலை வாய்ப்பை அதிகம் உருவாக்குகிறோம். 3 ஆண்டுகளுக்கு சம்பளத்தில் 20 முதல் 30 சதவீதம் அரசு வழங்கும். பல நிறுவனங்கள் கோவையில் முதலீடு செய்ய எங்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகின்றன.