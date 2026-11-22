UPDATED : நவ 21, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:02 PM
கோவை: எஸ்.என்.எஸ். தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில், ‘பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த புத்தாக்கம்’ குறித்த சர்வதேச மாநாடு நடந்தது. இந்த மாநாடு எஸ்.என்.எஸ். குழுமத்தின் தாளாளர் ராஜலட்சுமி, தொழில்நுட்ப இயக்குநர் நளின் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நடந்தது.
இதில் ஆக்செஞ்சர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் பால் சுந்தர் சிங், கனடாவின் யார்க்வில் பல்கலை பேராசிரியர் ஸ்ரீராம் அனந்தன், மலேசியாவின் ஐ.என்.டி.ஐ. சர்வதேச பல்கலை கல்லுாரியின் பேராசிரியர் அன்வர் பாஷா ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
இம்மாநாட்டில் இந்தியா, வெளிநாடுகளில் உள்ள பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களிலிருந்து சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 513 ஆய்வு கட்டுரைகளில், 196 தேர்ந்தெடுத்து அவை விலை நிறுவனத்தின் ஸ்கோபஸ் குறியீட்டு தளத்தில் வெளியிட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன.
செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற பல முக்கியத் தலைப்புகள் விவாதிக்கப்பட்டன. கல்லூரி முதல்வர் சார்லஸ், இயக்குநர் அருணாசலம், நிர்வாக இயக்குநர் செந்தூர் பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.