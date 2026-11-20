UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:26 PM
பெ.நா.பாளையம்: கோவை கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியில், 'பாரதத்தின் எதிரொலிகள், தொன்மை கலைப்பொருட்கள் மற்றும் பண்டைய ஞானம்' என்ற தலைப்பில் சர்வதேச கருத்தரங்கு இன்றும், நாளையும் நடக்கிறது.
இந்தோனேசியா, பாலித்தீவு, உதயண பல்கலை தமிழ் துறை, புலம் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ் ஆகியன இணைந்து, செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் உதவியுடன் இக்கருத்தரங்கை நடத்துகிறது.
செப்பேடுகள் மற்றும் தொல்பொருள்கள் வாயிலாக தமிழர்களின் பண்பாடு, நிர்வாக திறன், வணிக மேன்மை, வழிபாடு, கொடை பண்பு, மொழி வளர்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய பன்னாட்டு தொடர்புகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் கருத்தரங்கு நடக்கிறது.
முதல் நாள் நிகழ்ச்சியில் கொங்குநாடு கலை, அறிவியல் கல்லூரி தமிழ் துறை தலைவர் மணிமேகலை வரவேற்கிறார். கல்லூரியின் செயலாளர் வாசுகி தலைமை வகிக்கிறார். கருத்தரங்கின் நோக்கம் குறித்து உதவி பேராசிரியர் சதீஷ்குமார் பேசுகிறார்.
இந்தோனேசியா உதயண பல்கலை மொழியியல் துறை பேராசிரியர் நேத்ரா, சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஜெகநாத், திருத்தணி சுவாமிநாதன் ஓதுவ மூர்த்திகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர். தொடர்ந்து, ஆய்வு கட்டுரைகள் வாசித்தல் நடக்கிறது.
இரண்டாம் நாள் வரலாற்று ஆய்வாளர் மற்றும் ஊடகவியலாளர் ஹேமந்த் பேசுகிறார். தொடர்ந்து, ஆய்வு கட்டுரை வாசித்தல், எட்டயபுரம் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் தமிழ் சங்க நிறுவனர் உமா பாரதி கருத்துரை வழங்குகிறார். தொடர்ந்து நிறைவு விழா நடக்கிறது.