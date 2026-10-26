2 ஆண்டுகளாக முடங்கி கிடக்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதான பணி
2 ஆண்டுகளாக முடங்கி கிடக்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதான பணி
UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
கோவை: 2024 லோக்சபா தேர்தலின் போது கோவையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படும் என அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் வாக்குறுதி அளித்தார்.
நிலம்கண்டறியும் பணி நடந்தது. ஒண்டிப்புதுார் திறந்தவெளி சிறை மைதானம் தேர்வானது. அப்போது விளையாட்டு துறை அமைச்சராக இருந்த உதயநிதி சாத்திய கூறுகளை ஆய்வு செய்தார். இடம் விளையாட்டு துறைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. மண் பரிசோதனைகள் நடந்தது.
அளவீட்டு பணிகளை முடித்து காம்பவுண்ட் சுவர், அணியினர் தங்கும் அறை, கேலரி உள்ளிட்டவை அடங்கிய வரைபடம் தயார் செய்து ‘ஸ்டேடியம் மாடல்’ இறுதியானது. ‘டெண்டர்’ கோரப்படும் என, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் 2025 ஜனவரில் தெரிவித்தது.
பொது–தனியார் கூட்டு முயற்சியில் 30 ஏக்கரில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் மற்றும் வணிக வளாகம் அமைக்க விருப்பம் உள்ள தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நவ., மாதம் ‘டிட்கோ’ அழைப்பு விடுத்தது.
குறைந்தது, 25,000 முதல் 30,000 இருக்கைகளுடன், 20.18 ஏக்கரில் கிரிக்கெட் மைதானம், 10 ஏக்கரில் வணிக வளாகத்தையும் அமைக்க, அரசு வழங்கும் நிலத்தில் தனியார் நிறுவனம் தன் செலவில் கிரிக்கெட் மைதானத்தை கட்டி பராமரிக்க வேண்டும் என்பது நிபந்தனை.
அறிவிப்போடு சரி; அதன்பின் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. தனியார் முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டாததால் பணிகள் முடங்கியதாக தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் கோவையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்க அரசு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பது விளையாட்டு ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.