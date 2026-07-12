கோடியில் முதலீடு... லட்சங்களில் லாபம்! விவசாயத்திலும் சாத்தியம் n அக்ரிஇன்டெக்ஸ் சத்தியம்
கோடியில் முதலீடு... லட்சங்களில் லாபம்! விவசாயத்திலும் சாத்தியம் n அக்ரிஇன்டெக்ஸ் சத்தியம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:46 AM
கோவை: கொடிசியா சார்பில், அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள கொடிசியா தொழில் கண்காட்சி வளாகத்தில் அக்ரிஇன்டெக்ஸ் 2026 கண்காட்சி நடக்கிறது. விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இக்கண்காட்சிக்கு, பல்வேறு மாநில விவசாயிகள் வருகின்றனர். இயந்திரங்கள், கருவிகள், கையடக்க பொருட்கள் என பலவகையில் பார்வையாளர்களை கவர்கின்றன அரங்குகள்.
* மாற்று சிந்தனையும், மன தைரியமும் இருந்தால் விவசாயத்தில் ஜெயிக்கலாம் என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் தான் பசுமை குடில் முறை வேளாண்மை. குறிப்பிட்ட பயிர்களை மட்டுமே இவற்றில் வளர்க்க முடியும் என்றாலும், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளையும் கொண்டுள்ளது.
* 'இ' ஹாலில் கெய்சா கிரீன் நிறுவனம், பசுமை குடில்களை அமைத்துள்ளது. இரண்டு கோடி ரூபாய் வரை பிணையமி ல்லா கடன் கிடைக்கிறது; 90 சதவீதம் வரை வங்கிக்கடன் கிடைக்கிறது.
3 சதவீதம் வரை கடனுக்கான வட்டியில் சலுகை கிடைக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதில் பயிராகும் விளை பொருட்களை இந்த நிறுவனமே எடுத்துக் கொள்கிறது. ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள், முயற்சி செய்யலாம்.
* தோட்டத்தில் வளரும் அத்தனை வாழை மரங்களும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. காய்களை பெரியதாக்க உரத்துக்கு அதிகம் செலவிட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கலாம்.
திசு வாழை, அப்படி இல்லை. தேர்வு செய்யப்பட்ட வளமையான மரத்திலிருந்து, அதே மரங்களை போன்றே கன்றுகளை உருவாக்க முடியும். பழங்களும் பெரியதாக இருக்கும். எடையும் நன்றாக இருக்கும். இந்த பயோடெக் திசு வாழை கன்றுகளையும், பழங்களையும் 'இ' ஹாலில் பார்வையிடலாம்.
* 'இ' ஹாலில் விதைகளுக்கென தனி பகுதியே உள்ளது. பாக்கெட் விலை 20 ரூபாயில் நாட்டு காய்கறி விதைகள், கீரை வகைகள், பூக்கள், வெண்டைக்காய், சுரைக்காய், மிளகாய், பூசணி, பீர்க்கங்காய் ஆகியவை மக்களை கவர்கின்றன. 300 வகையான விதைகள் உள்ளன.
* வெட்டிவேர், குளிர்ச்சியை தருவது மட்டுமல்ல, மூலிகை மருத்துவ குணங்களையும் கொண்டது என மாலையாகவும், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பல்வேறு பயன்பாட்டு பொருட்களாகவும் செய்து விற்பனைக்கு வைத்துள்ளார் சிவகங்கையை சேர்ந்த வெட்டிவேர் பாண்டியன்.
குறைந்த விலையில் கூரை அமைக்க உதவும் ஷீட்டுகள், நிலத்தை பாதுகாக்க கம்பி வேலிகள் போன்ற தீர்வுகளும் பல அரங்குகளில் உள்ளன.
இக்கண்காட்சி நாளை நிறைவு பெறுகிறது. காலை 10.00 முதல் மாலை 6.00 மணி வரை நடக்கும் கண்காட்சியில் நுழைவு கட்டணம் 50 ரூபாய். விவசாயிக்கான ஆதாரம் இருந்தால் அனுமதி இலவசம்.
மகிழ்ச்சி தருகிறது கண்காட்சி ஒவ்வொரு முறையும் கண்காட்சியை பார்வையிடும்போது, ஏதாவது மரக்கன்றுகளை வாங்கி செல்வது வழக்கம். இந்த முறை ஆப்பிள், பேரிச்சை, டிராகன் புரூட், மியாவாகி, மா கன்றுகளை வாங்கியுள்ளேன். கடந்த முறை வாங்கி சென்ற பலா மரம் காய்க்க தொடங்கியுள்ளது. பல வகையான விதைகளை இனம் கண்டு வாங்க முடிகிறது. மிக்க மகிழ்ச்சியை தருகிறது கண்காட்சி. - ராஜா நாமக்கல்
பம்ப்செட்டுக்கு சலுகை பல்வேறு நிறுவனங்கள் பம்ப் செட்டுகளை பார்வைக்கு வைத்துள்ளனர். நேரடியாக விலையை கேட்டு, ஒவ்வொன்றுடனும் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும், செயல்திறன்களை அறியவும் முடிந்தது. பல பம்ப் செட் நிறுவனங்கள், சலுகைகளையும் தருகின்றன. பம்ப் செட் வாங்குவதை எளிதாக்கியுள்ளது கண்காட்சி. டிராக்டர்களுக்கும் ஒரு லட்சம் வரை தள்ளுபடி தருகின்றனர். விவசாய கருவிகளுக்கான சலுகைகளையும் இங்கு எதிர்பார்க்கலாம். -செல்வ அரசி வெள்ளகோயில்