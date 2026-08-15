/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ பொது மருத்துவ முகாமில் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM
அ நிறம் | அளவு
அன்னூர்: குமாரபாளையத்தில், வரும், 16ம் தேதி இலவச பொது மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது.
குமாரபாளையம், செங்குந்தர் மண்டபத்தில் வரும், 16ம் தேதி காலை 9:00 மணி முதல், மதியம் 2:00 மணி வரை, இலவச பொது மருத்துவ முகாம் மற்றும் கண் பரிசோதனை முகாம் நடைபெறுகிறது. முகாமில், கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் லோட்டஸ் கண் மருத்துவமனை மருத்துவக் குழுவினர் பங்கேற்கின்றனர். இதில் கண் பரிசோதனை, இ.சி.ஜி., உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன. 80வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, அன்னூர் நகர தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.