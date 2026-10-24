/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இலவச மருத்துவ முகாம் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : அக் 23, 2026 07:17 PM
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அன்னூர்: பொன்னே கவுண்டன் புதூரில், இன்று இலவச பொது மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது.
பொன்னேகவுண்டன் புதூர், பால்காரர் மண்டபத்தில், இன்று (24ம் தேதி) காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை, இலவச பொது மருத்துவ முகாம் நடைபெறுகிறது.
முகாமில், சர்க்கரை, உயர் ரத்த அழுத்தம், தைராய்டு, ரத்த சோகை ஆகியவற்றிற்கு இலவசமாக பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் முதியோர் மருத்துவம் பல் மருத்துவம் ஊட்டச்சத்து, எலும்பியல் என பல்வேறு மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
முகாமில், வீ த லீடர்ஸ் அன்னூர் தன்னார்வலர்கள் மற்றும் கணேசபுரம் கியூரிஸ்ட் ஹாஸ்பிடல் சார்பில் முகாம் நடைபெறுகிறது.
'முகாமில் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்,' என தன்னார்வலர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.