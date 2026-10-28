/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:24 PM
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அன்னூர்: வருகிற 1ம் தேதி நடைபெறும் சிறப்பு கிராம சபா கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உள்ளாட்சிகள் தினமான, நவ. 1ம் தேதி சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. அன்னூர் ஒன்றியத்தில் உள்ள 22 ஊராட்சிகள் மற்றும் எஸ்.எஸ்.குளம் ஒன்றியத்தில் உள்ள ஏழு ஊராட்சிகளிலும் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
கூட்டத்தில் மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள், பிற துறை அலுவலர்கள், ஊராட்சி செயலர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
பொதுமக்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்று தங்களது குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து தெரிவிக்கலாம். தங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.