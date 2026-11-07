பெத்திக்குட்டையில் ததும்பும் தண்ணீர் மகிழ்ச்சியில் இரும்பறை விவசாயிகள்
பெத்திக்குட்டையில் ததும்பும் தண்ணீர் மகிழ்ச்சியில் இரும்பறை விவசாயிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
மேட்டுப்பாளையம்: சிறுமுகையை அடுத்த இரும்பறை ஊராட்சி பெத்திக்குட்டையில், தண்ணீர் நிறைந்திருக்கும் போது, 2 கி.மீ. சுற்றளவில் உள்ள விவசாய கிணறுகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்று வாயிலாக வந்தது.
ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக மழை இல்லாததால், குட்டையில் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டது. விவசாய கிணறுகளில் நீரூற்று குறைந்தது. விவசாய பயிர்களுக்கு முழுமையாக தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. 10 நாட்களாக, வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்தது, மழை பெய்ததால் குட்டையில் தண்ணீர் நிரம்பியது.
இது குறித்து நமது நிருபரிடம் விவசாயிகள் கூறியதாவது: பெத்திக்குட்டையில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றால், இப்பகுதியில் உள்ள விவசாய கிணறுகளில் தண்ணீர் நிறைய கிடைக்கும். கிணற்று தண்ணீரை நம்பி விவசாயிகள் வாழை, காய்கறிகளை பயிர் செய்துள்ளனர். பயிர்களுக்கு தேவையான தண்ணீர், கிணறுகளில் இருந்து கிடைத்து வந்தது.
கடந்த ஆறு மாதங்களாக குட்டையில் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு இருப்பதால், கிணறுகளில் நீரூற்று குறைந்தது. தண்ணீர் இல்லாமல் வாழை மரங்கள் காய துவங்கியது. கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்த மழையால், குட்டையில் தண்ணீர் நிரம்பி வழிகிறது. இதனால் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் கிணறுகளில் நீரூற்று தொடர்ந்து கிடைக்கும். இது விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது,' என்றனர்.