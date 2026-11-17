ஹவுசிங் யூனிட் திட்டத்தில் ரூ.1.32 கோடியில் நடந்த வேலையில் முறைகேடு?
ஹவுசிங் யூனிட் திட்டத்தில் ரூ.1.32 கோடியில் நடந்த வேலையில் முறைகேடு?
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
கோவை: தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின், உக்கடம் வின்சென்ட் ரோடு ஹவுசிங் யூனிட் திட்ட பகுதியில் ரூ.1.32 கோடி மதிப்பில் செய்த வளர்ச்சி பணிகளில் தரக்குறைபாடு இருப்பதால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், ஒப்பந்ததாரர் மீது விசாரணை நடத்த கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின், உக்கடம் வின்சென்ட் ரோடு ஹவுசிங் யூனிட் திட்டத்தில், மார்ச் 2025ல் பி.வி.சி., தண்ணீர் தொட்டிகளைச் சீரமைத்தல், சிதிலமடைந்த சுவர்களுக்கு பூச்சு, குழாய்கள் மற்றும் கிளாம்புகளை மாற்றுதல், மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் வடிகால்களை பழுதுபார்த்தல், வெளிப்புற சுவர்களுக்கு வண்ணம் பூசுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வேலைகள் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த வேலைகளுக்கு ஐ.எஸ்.ஓ., தரச்சான்றிதழ் பெற்ற பொருட்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டதாக தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இவ்வளவு தொகை செலவிட்டு செய்த வேலைகளில் சில மாதங்களிலேயே பழுதுகளும், தரக்குறைபாடுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. ஐ.எஸ்.ஓ., சான்றிதழ் பெற்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ள நிலையில், இத்தனை குறைபாடுகள் ஏற்பட என்ன காரணம் என குடியிருப்புவாசிகள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்திலும் மனு அளித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, 'மோசமான நிலையில் இருந்த கட்டடங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. புகார் எழுந்துள்ள குடியிருப்புப் பகுதியில் ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.