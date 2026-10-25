எப்போதும் உயிர் பயத்துடன் வாழ முடியும்? எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் அச்சம்

எப்போதும் உயிர் பயத்துடன் வாழ முடியும்? எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் அச்சம்
எப்போதும் உயிர் பயத்துடன் வாழ முடியும்? எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் அச்சம்
ADDED : செப் 25, 2026 05:42 PM
வால்பாறை: சிறுவனை தாக்கிய சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தள்ளனர்.
வால்பாறை அடுத்துள்ள அப்பர்பாரளை எஸ்டேட்டை சேர்ந்தவர் நாகஜோதி. இவரது மகன் திக்சிதன்,5, ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில், 1ம் வகுப்பு படிக்கிறார். இந்நிலையில் நேற்று முன் தினம் மாலை பள்ளியில் இருந்து வீடு திரும்பிய சிறுவன், வீட்டு வாசல்படியில் தாயின் மடியில் அமர்ந்திருந்தார்.
அப்போது, புதரில் இருந்து வந்த சிறுத்தை சிறுவனை கவ்வி சென்றது. அதிர்ச்சியடைந்த தாய் மற்றும் அருகில் உள்ளவர்கள் கூச்சலிட்டு, சிறுத்தையின் மீது கற்களை வீசி சிறுவனை மீட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் பின் தலையில் படுகாயமடைந்த சிறுவனுக்கு, தற்போது கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:
அப்பர்பாரளை எஸ்டேட் பகுதியில், சமீப காலமாக சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது. இரவு நேரத்தில் மட்டுமே உலா வந்த சிறுத்தை, தற்போது பகல் நேரத்திலேயே குடியிருப்பு பகுதிக்குள் வருவதால், குழந்தைகளுக்கு போதிய பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளது. சிறுவனை தாக்கிய சிறுத்தையை வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
வால்பாறை வனச்சரக அலுவலர் சுரேஷ்கிருஷ்ணா கூறியதாவது:
சிறுத்தை நடமாட்டம் குறித்து, மனித -– வனவிலங்கு மோதல் தடுப்புக்குழுவினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். தொழிலாளர் குடியிருப்பு பகுதியை சுற்றியுள்ள புதரை எஸ்டேட் நிர்வாகம் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.
தொழிலாளர்கள், குழந்தைகளை வீட்டிற்கு வெளியில் விளையாட செல்ல அனுமதிக்கூடாது. சிறுத்தை நடமாட்டம் உறுதியான பின், அந்தப்பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.