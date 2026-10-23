/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மழை பாதிப்பா? உதவி எண் இதோ!
UPDATED : அக் 22, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:44 PM
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கோவை: மழை பாதிப்புகளுக்கு உடனடி தீர்வுகாண மாநகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாடு மையம் செயல்படுகிறது. அதன் வாட்சாப் நம்பர் 81900 00200.
அதில் 5 நாட்களாக பெறப்பட்ட 149 புகார்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட துறை மூலம் உடனே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
இது தவிர மண்டல வாரியாக தொடர்புக்கு:
கிழக்கு 0422 2577217
வடக்கு 0422 2243133
மேற்கு 0422 2553100
தெற்கு 0422 2252705
மத்தி 0422 4709525