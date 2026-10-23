தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மழை பாதிப்பா? உதவி எண் இதோ!

மழை பாதிப்பா? உதவி எண் இதோ!

மழை பாதிப்பா? உதவி எண் இதோ!

UPDATED : அக் 22, 2026 05:46 PM

ADDED : அக் 22, 2026 05:44 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 22, 2026 05:46 PM ADDED : அக் 22, 2026 05:44 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோவை: மழை பாதிப்புகளுக்கு உடனடி தீர்வுகாண மாநகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாடு மையம் செயல்படுகிறது. அதன் வாட்சாப் நம்பர் 81900 00200.

அதில் 5 நாட்களாக பெறப்பட்ட 149 புகார்கள் மீது சம்பந்தப்பட்ட துறை மூலம் உடனே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

இது தவிர மண்டல வாரியாக தொடர்புக்கு:

கிழக்கு 0422 2577217

வடக்கு 0422 2243133

மேற்கு 0422 2553100

தெற்கு 0422 2252705

மத்தி 0422 4709525

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us