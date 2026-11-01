காரணமின்றி மனைவி பிரிந்து வாழ்ந்தால் விவாகரத்து கோரலாமா?
காரணமின்றி மனைவி பிரிந்து வாழ்ந்தால் விவாகரத்து கோரலாமா?
UPDATED : அக் 31, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:36 PM
* ஒரு வழக்கில், எப்.ஐ.ஆர்., ரத்து கோரி, ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, மனு நிலுவையில் இருந்த போது, கோர்ட்டில் போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து விட்டனர். எப்.ஐ.,ஆர்., ரத்து கோரிய மனு தள்ளுபடியாகுமா?
இவ்வாறு செய்தால் ஐகோர்ட் தனது அதிகார வரம்பை பயன்படுத்துவதில் இருந்து தடுக்கப்படவில்லை என்றும், குற்றச்சாட்டுக்கள் முதல் கட்டமாக நிரூபிக்கப்பட்டனவா , இல்லையா என்பதை ஐகோர்ட் தொடர்ந்து ஆராயலாம் என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
* எந்தவித காரணமுமின்றி, குடும்பம் நடத்த வராமல் மனைவி நீண்டகாலம் பிரிந்து இருந்தால் விவாகரத்து கோர இயலுமா?
இவ்வாறு பிரிந்து இருப்பது, ஹிந்து திருமண சட்டப்பிரிவு 13 (1) (ஏ)-ன் கீழ் கொடுமைபடுத்துதல் என்கிற பதத்தின் கீழ் வரும் என்பதால், விவாகரத்து வழங்கலாம் என்று ஐகோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
– வக்கீல் சண்முகம், ரேஸ்கோர்ஸ்.