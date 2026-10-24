தெருநாய் கருத்தடை முறையாக நடக்கிறதா முதல்வருக்கு புகார்: போட்டிதான் காரணமா?
தெருநாய் கருத்தடை முறையாக நடக்கிறதா முதல்வருக்கு புகார்: போட்டிதான் காரணமா?
UPDATED : அக் 19, 2026 12:53 PM
ADDED : அக் 19, 2026 12:51 PM
கோவை: மாநகராட்சி பகுதியில் 1.11 லட்சம் தெரு நாய்கள் இருப்பதாக கணக்கிட்டுள்ளனர்.
ரேபிஸ் தடுப்பூசி, கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை பணிகள் நடக்கின்றன. இதற்கு மாநகராட்சி ஒரு நாய்க்கு ரூ.1,650 வீதம் வழங்குகிறது. மாதம் 1,400 – 1,600 நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்ய இலக்கு நிர்ணயித்து, இந்த பணியை தன்னார்வ நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைத்துள்ளது.
இதுவரை 45,000 நாய்களுக்கு கருத்தடை நடந்துள்ளதாக மாநகராட்சி கூறியுள்ளது. ஆனால், உண்மையில் அந்தளவு நடக்கவில்லை என்று முதல்வர் விஜய்க்கு, கோவை விலங்குகள் ஆர்வலர்கள் புகார் அனுப்பியுள்ளனர். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
நாய்கள் கருத்தடைக்கு மாநகராட்சி இடம் ஒதுக்கி, நிதியையும் வழங்குகிறது. நீண்ட காலமாக குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கே பணி வழங்கப்படுகிறது. அவர்கள் பணியை முறையாக செய்திருந்தால், தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்காது. இனப்பெருக்க விகிதத்தை விட, கருத்தடை விகிதம் அதிகம் இருந்தால் மட்டுமே எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்படி இல்லாததால் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
கருத்தடை திட்டம் சரியாக அமலாகிறதா என்பதை கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர், கால்நடை துறை இணை இயக்குனர் குழு நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். சரியாக பணி செய்யாத நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தங்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘தடுப்பூசி, கருத்தடை பணிகள் எந்த பிரச்னையும் இல்லாமல் முறையாக நடக்கிறது. அனைத்தையும் கண்காணிக்கிறோம். பணி செய்யும் நிறுவனங்களிடையே உள்ள போட்டியில் மாறி, மாறி புகார் கூறுகின்றனர்’ என்றனர்.
என்ன செய்ய வேண்டும்?
கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் நாய்களை அடையாளம் காண வழி செய்யவில்லை. சென்னையில் அந்த நாய்களின் உடலில் சிப் பொருத்தப்படுகிறது. அதன் மூலம் அடையாளம் காண முடியும். அதேபோல கோவையிலும் மைக்ரோ சிப் பொருத்த வேண்டும் என ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.