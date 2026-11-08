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ADDED : நவ 07, 2026 07:02 PM
கோவை: ஈ.வெ.ரா அறிவுலகத்தில் ஆங்கில புத்தக கொள்முதலிலும் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
கோவையில் ஈ.வெ.ராஅறிவுலகத்தை முதல்வர் விஜய் கடந்த அக்டோபர் 16ம் தேதி திறந்து வைத்தார். பயன்பாட்டுக்கு வந்து 20 நாட்களுக்கு மேலாகியும், 5 மற்றும் 6ம் தளங்களில் பாதி ரேக்குகள் காலியாகவே உள்ளன. பிரிக்கப்படாத தமிழ் நுால்கள் அட்டைப் பெட்டிகளில் 5ம் தளத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. ரேக்கில் ஆங்கில நுால்கள் குறைவாகவே உள்ளது.
எழுத்தாளர்கள் கூறுகையில், ‘‘ஈ.வெ.ரா. அறிவுலகத்தில் உள்ள ஆங்கில நுால்கள் குறித்து ஆங்கிலத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பலரே கேள்விப்பட்டதில்லை. இதிலும் முறைகேடு நடந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதால் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
அறிவுலகத்துக்காக ஆங்கிலம் மற்றும் பிற மொழிகளில் எவ்வளவு நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது, எவ்வளவு காட்சிபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்கிற கேள்விக்கு ஊழியர்களிடம் முறையான பதில் இல்லை.
ஈ.வெ.ரா அறிவுலகத்துக்கு ரூ.50 கோடி மதிப்பில் நுால்கள் வாங்க திட்டமிட்டு, முதல்கட்டமாக ரூ.20 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்துக்காக வாங்கிய நுால்களில் பல, ஈ.வெ.ரா.அறிவுலகத்தில் உள்ளன. தமிழ், ஆங்கிலம் இரண்டு பிரிவுகளிலும் அண்ணா நுாலகத்துக்கு வாங்கிய நுால்கள் கோவைக்கு வந்துள்ளன. 2025 அக்டோபர் மாதம் அண்ணா நூலகத்துக்கு வாங்கிய சீலுடன், அறிவுலகத்தில் நுால்கள் உள்ளன. இவற்றிலும் பல நுால்களும் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்துக்கு சொந்தமானது.