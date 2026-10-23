த்ரெடிங்கால் லிவர் பெயிலியரா?சமூக ஊடக வதந்தியால் பரவும் பீதி
த்ரெடிங்கால் லிவர் பெயிலியரா?சமூக ஊடக வதந்தியால் பரவும் பீதி
UPDATED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:37 PM
கோவை: பியூட்டி பார்லரில் புருவம் மற்றும் முகத்தில் தேவையற்ற முடிகளை அகற்றுவதற்கு த்ரெடிங் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு பொதுவாக மெல்லிய நுால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. த்ரெடிங் செய்வதால் நேரடியாக லிவர் பெயிலியர் ஏற்படும் என வலைதளத்தில் பரவி பெண்கள் மத்தியில் பீதியை கிளப்பியது.
இதுகுறித்து சிறுநீரக நிபுணர் டாக்டர் பிரபாகர் கூறியதாவது: ஒருவருக்கு பயன்படுத்திய நுால் அல்லது பிற பொருட்களை முறையாக மாற்றாமல் அடுத்தவருக்கு பயன்படுத்துவது சுகாதார பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.
குறிப்பாக, பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு ஹெபடைட்டிஸ் பி, சி போன்ற வைரஸ் தொற்று இருந்தால், ரத்தம் அல்லது உடல் திரவம் வயிலாக மாசுபட்ட பொருட்களை அடுத்தவர் பயன்படுத்தும் போது தொற்று பரவும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ஹெபடைட்டிஸ் பி, சி வைரஸ் தொற்றுகள் கல்லீரலை பாதிக்கும் தன்மை கொண்டவை. நீண்ட காலம் கவனிக்காமல் விட்டால் கல்லீரல் பாதிப்பு உள்ளிட்ட தீவிர பிரச்னைகள் ஏற்படலாம்.
ஆனால், ‘த்ரெடிங் செய்தாலே லிவர் பெயிலியர்’ என்பது தவறான தகவல; அதை நம்பி யாரும் பீதி அடைய வேண்டாம்.
இவ்வாறு டாக்டர் பிரபாகர் கூறுகிறார்.
பியூட்டி பார்லரில் த்ரெடிங் செய்யும்போது ஒவ்வொருவருக்கும் புதிய நுாலை பயன்படுத்துவதும், பயன்படுத்தும் கருவிகள் சுத்தமாகவும், கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்வதும் அவசியம்.