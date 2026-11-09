/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சூரிய சக்தி யோகா வகுப்பு பங்கேற்க ஈஷா அழைப்பு
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 07:14 PM
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அன்னூர்: ஈஷா யோக மையத்தின் சூரிய சக்தி யோகா பயிற்சி வரும் 15ம் தேதி நடைபெறுகிறது.
அன்னூரில் அல்லிக்காரம்பாளையம், செந்தூர் கார்டன் பின்புறம், வருகிற 15ம் தேதி காலை 7:30 முதல், 9:30 மணி வரையும், மாலையில் 5:30 முதல், 7:30 மணி வரையும், யோகா பயிற்சி நடைபெறுகிறது.
ஏழு வயதுக்கு மேற்பட்ட இருபாலரும் பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம். இப்பயிற்சி பெறுவதால் உடல் ஆரோக்கியம் பெறலாம். நல்வாழ்வை தரும். மனதில் விழிப்புணர்வும் கவனமும் அதிகரிக்கும். உடல் வலிமையும், சகிப்புத்தன்மையும் அதிகரிக்கும்.
'மேலும் விவரங்களுக்கு, 63808 78456 என்னும் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்' என, நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.