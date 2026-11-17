பஸ்சில் ‘டார்ச்’ வெளிச்சத்தில் பயணியருக்கு டிக்கெட் வழங்கல்
பஸ்சில் ‘டார்ச்’ வெளிச்சத்தில் பயணியருக்கு டிக்கெட் வழங்கல்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:06 PM
ஆனைமலை: பொள்ளாச்சியில் இருந்து பொங்காளியூர் சென்ற ‘வெற்றி பயணம்’ பஸ்சில் லைட் எரியாததால், ‘மொபைல்போன் டார்ச்’ வெளிச்சத்தில் நடத்துனர் டிக்கெட் கொடுத்ததார்.
பொள்ளாச்சி – பொங்காளியூர் கிராமத்துக்கு, வழித்தடம் எண் 12/29 ‘வெற்றி பயண’ பஸ், இரவு, 7:25 மணிக்கு புறப்பட்டது. பொளளாச்சியில் இருந்து கிளம்பிய, 10 நிமிடத்தில் பஸ்சில் இருந்த அனைத்து லைட்டுகளும் திடீரென எரியாமல் போனது.
இதனால், பஸ்சில் இருள் சூழ்ந்ததால், ‘மொபைல்போன் டார்ச் லைட்’ வெளிச்சத்தில் நடத்துனர், பயணிகளுக்கு டிக்கெட் வழங்கினார். பஸ்சில் பயணம் செய்த பெண் பயணியர், நகைகளை கையில் பிடித்தபடி அச்சத்துடன் பயணித்தனர்.
கிராமப்புறங்களுக்கு இயக்கப்படும் பஸ்களில் இதுபோன்று பிரச்னைகள் ஏற்படாமல் இருக்க, போக்குரவத்து கழக அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.