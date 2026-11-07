ஆள்மாறாட்டத்தில் திருநங்கை கொலை: ஐ.டி. நிறுவன ஊழியருக்கு ஆயுள் சிறை
ஆள்மாறாட்டத்தில் திருநங்கை கொலை: ஐ.டி. நிறுவன ஊழியருக்கு ஆயுள் சிறை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:54 PM
கோவை: ஆள்மாறாட்டத்தில் திருநங்கை கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், ஐ.டி. நிறுவன ஊழியருக்கு ஆயுள்சிறை விதிக்கப்பட்டது.
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி, மருதபட்டியை சேர்ந்தவர் தினேஷ் கந்தசாமி,32. பி.டெக் பட்டதாரி. சென்னை ஐ.டி. கம்பெனியில் பணியாற்றினார். அடிக்கடி, கோவை வந்து மருதமலை முருகன் கோவிலுக்கு செல்வது வழக்கம். கடந்த 2023, செப். 20 ல், கோவிலுக்கு வந்த அவர் மருதமலை அடிவாரத்தில் பைக்கை நிறுத்தினார். அதே பகுதியிலுள்ள அன்னை இந்திரா நகரில் வசிக்கும் திருநங்கை மாசிலாமணியும், அந்த இடத்தில் பைக்கை நிறுத்தியுள்ளார்.
இருவருக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டது. தினேஷ் கந்தசாமியை மாசிலாமணி திட்டினார். திருநங்கை திட்டியதை பெரும் அவமானமாக கருதிய தினேஷ், அப்போதைக்கு சென்னை சென்று விட்டாலும், ஆத்திரம் அடங்கவில்லை. அக். 10 ல் கோவைக்கு வந்தார். கத்தியுடன் மாசிலாமணி வீட்டை நோட்டமிட்டார். அக்கம் பக்கத்தினர் பார்த்து என்ன ஏது என்று கேட்டதும், நழுவி விட்டார்.
புத்தாண்டு பிறந்து பொங்கல் முடிந்ததும், ஜன. 19 ல், விமானத்தில் கோவை வந்தார். இரவு 7:15 மணிக்கு, மருதமலை அடிவாரம் வந்து மாசிலாமணி வீட்டை தேடினார். நண்பரான செல்வபுரம் திருநங்கை தனலட்சுமி,35, என்பவர் அப்போது மாசிலாமணி வீட்டுக்கு வந்திருந்தார். இருவரும் தூங்கி கொண்டிருந்தனர். அப்போது வீட்டுக்குள் நுழைந்த தினேஷ், மாசிலாமணி என்று நினைத்து தனலட்சுமியை சரமாரியாக குத்தினார். பின் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார்.
கோவையில் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட இந்த கொலையில், வடவள்ளி போலீசார் வழக்கு பதிந்து தினேஷ் கந்தசமியை கைது செய்தனர். ஆள் மாறாட்டத்தில் அவரால் கொல்லப்பட்ட தனலட்சுமி தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்தவர் என்பதால், எஸ்.சி.-எஸ்.டி. ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் வழக்கு விசாரணை நடந்தது.
விசாரித்த நீதிபதி விவேகானந்தன், ஐ.டி. ஊழியர் தினேஷ் கந்தசாமிக்கு சாகும்வரை ஆயுள் தண்டனையும், 10,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி விவேகானந்தன் நேற்று தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் சிறப்பு வக்கீல் முத்துக்குமார் ஆஜரானார்.