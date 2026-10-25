பவானி ஆற்றில் பாசனத்திற்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணீர் எடுக்க முடிவு
பவானி ஆற்றில் பாசனத்திற்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணீர் எடுக்க முடிவு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:26 PM
மேட்டுப்பாளையம்: தமிழக அரசின் நீர்வளத்துறை கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க, பவானி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் வரை, விவசாயிகள் பாசனத்திற்கு ஒரு நாள் விட்டு, ஒரு நாள், பவானி ஆற்றில் தண்ணீர் எடுக்க, விவசாயிகள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது.
பவானி ஆற்று நீர் பாசன விவசாயிகள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம், சிறுமுகை அருகே ஆலங்கொம்பில் தனியார் மஹாலில் நடந்தது. கூட்டத்துக்கு சங்கத்தின் தலைவர் துரைசாமி தலைமை வகித்தார். துணைத் தலைவர் ராஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தார். பொருளாளர் பழனிசாமி மறைவுக்கு கூட்டத்தில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது. கூட்டத்தில் சங்கத் தலைவர் பேசியதாவது :
தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்து விட்ட நிலையில், பவானி ஆற்றில் நீர்வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. பவானி ஆற்றில், 20 குடிநீர் திட்டங்களுக்கு, தினமும், 70 கோடி லிட்டர் தண்ணீர் எடுக்கப்படுகிறது. ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைவாக இருப்பதால், தற்போது குடிநீர் திட்டங்களுக்கு, தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் பவானி சாகர் அதிகாரிகள், ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைவாக இருப்பதால், விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் எடுக்கும் அளவை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுள்ளனர். அது சம்பந்தமாக கூட்டத்தில் பேசி முடிவு எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தமிழக அரசு நீர்வளத்துறை, பவானிசாகர் அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க, ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் வரை, விவசாயிகள் பாசனத்திற்கு ஒரு நாள் விட்டு, ஒரு நாள் ஆற்றில் தண்ணீர் எடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. தொழிற்சாலைகள் நீர் எடுப்பதை, 20 சதவீதம் குறைத்துக் கொள்வதுடன், தண்ணீர் எடுப்பதற்கு நேரக் கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும். கோடை காலத்தில் பவானி ஆற்றில், தண்ணீர் வற்றாமல் இருக்க, நெல்லித்துறைக்கும் - பில்லூர் அணைக்கும் இடையே, 'டொமான் பாறை' என்னும் இடத்தில், அணையைக் கட்டி தண்ணீரை தேக்க வேண்டும். இந்த அணை கட்டினால்,
குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாது. எனவே தமிழக அரசு அணை கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேட்டுப்பாளையம் - சிறுமுகை இடையே பவானி ஆற்றின் குறுக்கே மூன்று இடங்களில், பெரிய தடுப்பணைகளை கட்டி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க வேண்டும், உள்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் தலைவராக துரைசாமி, துணைத்தலைவராக ராஜேந்திரன், செயலாளராக உதயகுமார், பொருளாளராக வீரபத்திரன் ஆகியோர் புதிய நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். கூட்டத்தில் 200-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர். துணை செயலாளர் பழனிசாமி நன்றி கூறினார்.