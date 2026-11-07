திட்டம் துவங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரவில்லை
திட்டம் துவங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரவில்லை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:14 PM
அன்னூர்: 'அத்திக்கடவு திட்டம் துவங்கி, இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும், ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரவில்லை,' என, பொகலூர் ஊராட்சி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
அழகப்ப கவுண்டனூரை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் நடராஜன், நீர்வளத்துறை சிறப்பு திட்ட கோட்ட செயற்பொறியாளருக்கு அனுப்பிய மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் துவங்கி, இரண்டு ஆண்டுகளாகியும், கடைமடை பகுதியான பொகலூர் ஊராட்சியில், 748, 749, 750 எண் உள்ள குட்டைகளுக்கு, இதுவரை தண்ணீர் ஒரு முறை கூட வரவில்லை.
இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு ரோடு அமைத்ததால் பைப்லைன் சேதம் ஆகிவிட்டது என்றனர். ரோடு அமைத்த பிறகு சீசன் முடிந்தது என்றனர். தற்போது சாலை அமைக்கும் பணி முடிந்தது. இந்த மூன்று குட்டைகளுக்கும் உடனே அத்திக்கடவு தண்ணீர் விட வேண்டும். என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு அவிநாசி, நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர் அப்புசாமி அளித்த பதில்; மூன்று குளங்களில் ஒரு குளத்துக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது. குழாய் சேதமானதால் மற்றொரு குளத்துக்கு தண்ணீர் செல்ல தடை ஏற்பட்டது.
தற்போது குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. தண்ணீர் குறைந்த அழுத்தத்தில் செல்வது கண்டறிந்து குழாய் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. போதிய மழைப்பொழிவு கிடைத்தால், காளிங்கராயன் அணைக்கட்டு பகுதியில் தேவையான உபரி நீர் கிடைக்கும். அப்போது நீரேற்றம் துவங்கி, பொகலூர் ஊராட்சியில் உள்ள கிராமங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட தண்ணீர் வழங்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார்.