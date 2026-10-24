கட்டடத்தில் குழாய் வழித்தடங்களை வரைபடமாக பதிவு செய்வது நல்லது
கட்டடத்தில் குழாய் வழித்தடங்களை வரைபடமாக பதிவு செய்வது நல்லது
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
* சுவர்களில் குடிநீர் குழாய் செல்லும் இடங்களில் நீர்க்கசிவு ஏற்படுகிறது. குழாய்களை சுவருக்குள் மூடுவதற்கு முன் என்ன சோதனை செய்ய வேண்டும்?
–வாணி, ராமநாதபுரம்.
நீர் வழங்கும் குழாய்களுக்கு பிரஷர் டெஸ்ட், கழிவுநீர் குழாய்களுக்கு தேவையான ‘லீக் டெஸ்ட்’ மற்றும் சரியான நீரோட்ட சோதனை செய்ய வேண்டும். சோதனை முடிவுகளையும் குழாய் வழித்தடங்களையும் புகைப்படங்களுடன் வரைபடமாக பதிவு செய்துவைப்பது எதிர்காலத்தில் பழுது பார்ப்பதற்கு உதவும்.
* புதிய வீட்டில் சுவர் அமைத்த உடனே பிளாஸ்டிங் செய்யலாமென எனது பொறியாளர் கூறுகிறார்; அவ்வாறு செய்யலாமா?
–பால்ராஜ், சுங்கம்.
சுவர் உறுதியாக அமைந்து, தேவையான ‘கியூரிங்’, ஆரம்பகால செட்டிங் மற்றும் தயாரிப்பு முடிந்த பிறகு சிறிது நாட்கள் ‘டிரை’ ஆன பிறகு பிளாஸ்டரிங் செய்ய வேண்டும். சுவர் மேற்பரப்பை சுத்தம் செய்து தேவையான இடங்களில் ஈரப்படுத்தி பொருத்தமான மோட்டார் கருவியுடன் வேலை செய்ய வேண்டும். சுவர் மற்றும் ஆர்.சி.சி. சந்திப்புகளில் விரிசலை தடுக்க, ‘பைபர் மெஸ்’ பயன்படுத்த வேண்டும்.
* எனது வீட்டின் அருகே ஒருவர் வீடு கட்ட துவங்கி உள்ளார். அடுத்த சைட்டில் இருப்பவர் அவரது இடம் உள்ளே இருப்பதாகக்கூறி வாக்குவாதம் செய்கிறார். கட்டுமானம் தொடங்குவதற்குமுன் நிலத்தை அளவிட வேண்டுமா?
–விஜயகுமார், தடாகம்.
நிலத்தின் எல்லைகள், பரப்பளவு, சாலை மட்டம், அண்டை நிலங்களின் நிலை மற்றும் தேவையான பக்கத்திறவிடம் அளவுகளை சரி பார்க்க வேண்டும். எல்லை பிரச்னைகள் இருந்தால் கட்டுமானத்திற்கு முன்பே தீர்க்க வேண்டும். இல்லையேல் பல லட்சம் செலவு செய்து வீடு கட்டிய பின்னர், சட்ட பிரச்னைகள் வரும்.
* கட்டுமான பொருட்களின் தரத்தை உரிமையாளர் எவ்வாறு சோதிப்பது?
–விக்னேஷ், மீனா எஸ்டேட்.
சிமென்ட் தயாரிப்பு தேதி மற்றும் சேமிப்பு நிலை, கம்பியின் கிரேடு மற்றும் சோதனை சான்றிதழ், எம்.சாண்ட் துாய்மை, கல்லின் தரம், பிளாக்கின் அளவு மற்றும் வலிமை சான்று ஆகியவற்றை சரி பார்க்கலாம். முக்கியமான சோதனைகளை தகுதியான ஆய்வகம் அல்லது பொறியாளர் மூலம் செய்ய வேண்டும். தோற்றத்தை மட்டும் வைத்து தரத்தை தீர்மானிக்க முடியாது.
* அஸ்திவாரத்தை மண் நிரப்பிய இடத்தில் அமைக்கலாமா?
–ஸ்ரீராம், வடவள்ளி.
அமைக்கலாம். ஆனால், நிரப்பப்பட்ட மண்ணின் தன்மை, தடிமன், சுருக்கம் மற்றும் கீழே உள்ள இயற்கை மண் ஆகியவற்றை மதிப்பிட வேண்டும். ‘காம்பேக்சன்’ மற்றும் தேவையான மண் பரிசோதனை இல்லாமல் அஸ்திவாரம் அமைத்தால் ‘டிபரென்சியல் செட்டில்மென்ட்’ ஏற்பட்டு, கட்டடத்தில் விரிசல்கள் உருவாகலாம்.
* ‘சைட் மிக்ஸ் கான்கிரீட்’ சிறந்ததா அல்லது ஆர்.எம்.சி. சிறந்ததா?
–செல்வராஜ், சிவானந்தா காலனி.
சரியான மிக்ஸ் டிசைன், அளவீடு, கலவை, போக்குவரத்து மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு இருந்தால் இரண்டிலும் தரமான கான்கிரீட் பெறலாம். ஆர்.எம்.சி.,யில் ஒரே மாதிரியான கலவையும் உற்பத்தி தர கட்டுப்பாட்டையும் நிர்வகிப்பது பொதுவாக எளிது. சைட் மிக்ஸில் பொருட்கள், தண்ணீரை துல்லியமாக அளவிடுவது முக்கியம்.