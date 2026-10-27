வகுப்பறையில் ஜாதி பற்றிகேட்பது சட்ட விரோதம்! மா.கம்யூ தமிழக செயலர் கருத்து
வகுப்பறையில் ஜாதி பற்றிகேட்பது சட்ட விரோதம்! மா.கம்யூ தமிழக செயலர் கருத்து
UPDATED : அக் 26, 2026 09:39 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM
கோவை: கோவையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில், ஜாதி பாகுபாடு காரணமாக, தற்கொலை செய்த பிளஸ் 1 மாணவர் அகிலன் மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பாக, இன்று (அக்.,26) ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், பல்வேறு கட்சி மற்றும் அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்றனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், மா.கம்யூ., தமிழக செயலர் சண்முகம் பங்கேற்றார்.
பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
மாணவர் அகிலன் தரப்பில் புகார் அளித்தும், தலைமை ஆசிரியர் அருண்குமார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்டுள்ளார். வகுப்பறையில் கல்வி உதவித்தொகை பெறும் மாணவர்களின் விவரங்களை கேட்டு, அவமதிக்கும் வகையில் செயல்பட்ட ஆசிரியர் விஜயகுமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பள்ளி சேர்க்கை விண்ணப்பங்களில் ஜாதி விவரங்கள் உள்ள நிலையில், வகுப்பறையில் சக மாணவர்கள் முன்னிலையில் ஜாதி பற்றி கேட்டு காயப்படுத்துவது சட்டவிரோதம். இந்த பிரச்னையை முறையாக கையாள தவறியதே மாணவர் தற்கொலைக்கு காரணம். எனவே, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தொடர் போராட்டங்களின் விளைவாக, இவ்வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணையை குறிப்பிட்ட கால வரம்புக்குள் முடித்து குற்றவாளிகளை தண்டிக்க வேண்டும். கல்வி நிலையங்களில் நிலவும் ஜாதி பாகுபாடுகளை களைய, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி சந்துரு குழு அளித்த பரிந்துரைகளை அரசு செயல்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.