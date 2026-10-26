ஈச்சனாரி மேம்பாலத்தில் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம் ‘மில்லிங்’ செய்து 2 வாரமாச்சு; அதிகாரிகள் அலட்சியம்
ஈச்சனாரி மேம்பாலத்தில் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம் ‘மில்லிங்’ செய்து 2 வாரமாச்சு; அதிகாரிகள் அலட்சியம்
UPDATED : அக் 24, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 06:56 PM ADDED : அக் 24, 2026 06:54 PM
கோவை: வாகன போக்குவரத்துக்கேற்ப ஒவ்வொரு சாலையின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது நெடுஞ்சாலைத்துறை பொறுப்பு. ஆனால், குண்டும் குழியுமாக இருந்தாலும், வாகன ஓட்டிகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தாலும் சமீபகாலமாக இத்துறையினர் கண்டுகொள்ளாமல் கடந்து செல்கின்றனர். விபத்து ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு நேர்ந்தாலும் சாலைக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லாததுபோல் வாகன ஓட்டிகளின் கவனக்குறைவு என நினைக்கின்றனர்.
சமீபத்தில் நடந்த சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் கூட, சாலையின் தரம் மோசமாக இருப்பது தொடர்பாக கவலை தெரிவிக்கப்பட்டது. அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், பொள்ளாச்சி ரோட்டில் ஈச்சனாரி மேம்பாலத்தைச் சொல்லலாம். இப்பாலத்தில் மறுதார் தளம் போடுவதற்கு, ஒரு இஞ்ச் அளவுக்கு இருபுறமும் மில்லிங் செய்யப்பட்டது.
பழைய ரோட்டை பெயர்த்ததால், கார்களில் செல்வோருக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இருப்பதில்லை. இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோரே தடுமாற்றம் அடைகின்றனர். மிகவும் கஷ்டப்பட்டு, வண்டியை ஓட்டிச் செல்கின்றனர். டயர் வழுக்கையாக இருக்கும் வாகனங்கள் பஞ்சராகி விடுகின்றன.
இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறிச் செல்வதை மற்ற வாகன ஓட்டிகள் கவனித்து மிகவும் மெதுவாக இயக்குகின்றனர். அனைத்து வாகனங்களும் மேம்பாலத்தில் மெதுவாக கடந்து செல்கின்றன. இரவில் கனரக வாகனங்கள் செல்லும்போது பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் இருக்கிறது; விபத்து அபாயம் உள்ளது. மில்லிங் செய்து இரு வாரங்கள் கடந்து விட்டன. இன்னும் புதிதாக தார்சாலை அமைக்கவில்லை. அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருக்கின்றனர். பொள்ளாச்சி ரோட்டில் அடிக்கடி விபத்து நடந்து, உயிர் பலி ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை உணர்ந்து மறுதார் தளம் போடும் பணியை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் விரைந்து மேற்கொள்ள வாகன ஓட்டிகள் கோரியுள்ளனர்.