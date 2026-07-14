பஸ் வந்து பத்து வருஷமாச்சு: தாணிக்கண்டி மக்கள் வேதனை
பஸ் வந்து பத்து வருஷமாச்சு: தாணிக்கண்டி மக்கள் வேதனை
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:45 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:11 PM
பூண்டி: நரசீபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட தாணிக்கண்டி மலைக்கிராமத்தில் 46 குடும்பங்கள் உள்ளன. இங்கு போதிய அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லை என அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
அப்பகுதியினர் தெரிவித்ததாவது:
தினக்கூலி வேலைக்கு சென்று வருகிறோம். எங்கள் கிராமத்துக்கு, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அரசு பஸ் இயக்கப்பட்டது. அதன்பின் வருவதில்லை. இதனால் மருத்துவமனை, வேலை உள்ளிட்ட பல விசயங்களுக்கு நகருக்கு செல்ல முடிவதில்லை. தெருவிளக்குகள் இல்லாத சாலையில், 2 கி.மீ., நடந்து சென்று, தண்ணீர் பந்தலில் பஸ் ஏறி செல்கிறோம். எங்கள் பகுதிக்கு, மீண்டும் பஸ் இயக்க வேண்டும்.
7 ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட தார் ரோடு மோசமாக உள்ளது. வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி, தெருக்களில் தேங்குகிறது. பொது குடிநீர் தொட்டி சேதமடைந்துள்ளது. எங்களின் சிரமங்களை அதிகாரிகள் உணர்ந்து, அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து செய்து தர வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.