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சிறைத்துறை ‘பெட்ரோல் பங்க்’ இந்தியன் ஆயில் நடத்த முடிவு
சிறைத்துறை ‘பெட்ரோல் பங்க்’ இந்தியன் ஆயில் நடத்த முடிவு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:48 PM
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சென்னை: தமிழக சிறைத்துறை சார்பில், கைதிகள் வாயிலாக, சென்னை புழல் உட்பட, 11 இடங்களில், ‘ப்ரீடம் பெட்ரோல் பங்க்’ நடத்தப்பட்டு வந்தது. சில தினங்களுக்கு முன், தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து, 17 கைதிகள் தப்பினர். இச்சம்பவத்திற்கு பின், கைதிகள் வாயிலாக நடத்தப்பட்ட, ‘பெட்ரோல் பங்க்’குகள் முடப்பட்டன.
இவற்றை, தனியாரிடம் ஒப்படைக்க இருப்பதாக தகவல் பரவின. இதற்கு எதிர்ப் பு கிளம்பியது. இந்நிலையில், கைதிகள் வாயிலாக நடத்தப்பட்ட, பெட்ரோல் பங்க்குகளை, தற்காலிகமாக இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனமே நடத்துவது என்றும், சிறைத்துறையே மீண்டும் பெட்ரோல் பங்க்குகளை இயக்குவதற்கு தயாராகும்போது, அத்துறையிடம் ஒப்படைப்பது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.