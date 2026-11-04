பட்டாசு எடுத்து சென்றால் ஜெயில்: ரயில்களில் சோதனை துவங்கியது
பட்டாசு எடுத்து சென்றால் ஜெயில்: ரயில்களில் சோதனை துவங்கியது
UPDATED : நவ 03, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 03, 2026 05:22 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு சொந்த ஊர் செல்பவர்கள் இங்கிருந்து பட்டாசு வாங்கி செல்கின்றனர். ரயில்களில் பட்டாசு கொண்டு செல்லக்கூடாது என்று, ரயில்வே நிர்வாகம் ஏற்கனவே கூறியுள்ளது. மீறி பட்டாசு எடுத்து சென்றால், 3 ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை கிடைக்கும் எனவும் எச்சரித்தது.ரயில்வே போலீசார் நேற்று முதல், ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில், பயணிகள் பட்டாசு எடுத்து செல்கின்றனரா? என்ற சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கோவை வந்து செல்லும் ரயில்களிலும் சோதனை செய்கின்றனர். வரும் நாட்களில் சோதனை தீவிரமடையும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
ஆர்.பி.எப்., போலீசார் கூறுகையில், 'ரயிலில் பட்டாசு, மண்ணெண்ணெய், அடுப்பு மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படும். எடுத்து செல்லும் மொத்த பட்டாசும் பறிமுதல் செய்யப்படும்' என்றனர்.