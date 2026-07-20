/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஜனநாயகன்; தியேட்டர்களில் முடிந்து விட்டது முன்பதிவு
ஜனநாயகன்; தியேட்டர்களில் முடிந்து விட்டது முன்பதிவு
ஜனநாயகன்; தியேட்டர்களில் முடிந்து விட்டது முன்பதிவு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 09:30 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:12 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் (ஜூலை 23) தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் ஆகிறது.
இத்திரைப்படம் கோவையிலுள்ள பெரும்பாலான தியேட்டர்களில் ரிலீசாகிறது. தியேட்டர்களில் முதல் நாளுக்கான அனைத்து காட்சிகளின் முன்பதிவும் முடிந்து விட்டது. படத்துக்கு 'ஏ 'சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் முன்பதிவின் போது அதுகுறித்த எச்சரிக்கை அறிவிப்பும் வெளியிடப்படுகிறது. திரைப்படத்தை காண குழந்தைகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.