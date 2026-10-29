/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நகை பறித்தவர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
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சூலுார்:
சூலூர் அருகே பெண்ணிடம் நகை பறித்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சூலுார் அடுத்த பட்டணம் புதுாரை சேர்ந்தவர் பூங்கனி, 55. மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த 25ம் தேதி கடைக்கு பொருள் வாங்க வந்த நபர், பூங்கனி அணிந்திருந்த, ஐந்தரை சவரன் நகையை பறித்து தப்பினார். சூலுார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சி பதிவுகளின் அடிப்படையில், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட, இருகூரில் தங்கி பணிபுரிந்து வந்த பெரம்பலுார் மாவட்டம் கரூரை சேர்ந்த இளையராஜாவை கைது செய்து நகையை மீட்டனர்.