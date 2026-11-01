/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/டி.எம்.எஸ். ஜூவல்லர்ஸ் தீபாவளி சலுகைகள் 2026
UPDATED : அக் 31, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:44 PM
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தங்க நகை தயாரிப்பில், 41 ஆண்டுகள் பாரம்பரியமான டி.எம்.எஸ். ஜூவல்லர்சில் தீபாவளி சிறப்பு சலுகைகளாக, தங்க நகை வாங்குவோருக்கு எடைக்கு எடை வெள்ளி நாணயம் வழங்கப்படுகிறது.
அதுபோல் தங்க செயின்களுக்கு சேதாரத்தில், 25 சதவீதம் தள்ளுபடி தரப்படுகிறது. இச்சலுகை வரும் 10ம் தேதி வரை மட்டுமே. முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது. நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது. இந்த அரிய வாய்ப்பை, பொதுமக்கள் தவறவிடாதீர்கள்.
பழமையுடன், புதுமை புகுத்தி, புதிய மாடல்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் முன்னோடியான டி.எம்.எஸ். ஜூவல்லர்சின் தங்க ஆபரணங்களுடன் தீபாவளியை இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள்.
கடை முகவரி: டி.எம்.எஸ். ஜூவல்லர்ஸ், 301 A, பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு, பிம்ஸ் மருத்துவமனை எதிரில், சுந்தராபுரம், கோவை-- – 641024.