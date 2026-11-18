/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பீரோவில் இருந்த நகைகள் மாயம்
UPDATED : நவ 18, 2026 02:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 02:18 PM
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காந்திபுரம்: 100 அடி ரோடு, 3வது வீதி எக்ஸ்டன்ஷனை சேர்ந்தவர் ஹேமலதா, 50.
ஜவுளிக்கடையில் விற்பனை பிரிவில் பணிபுரிகிறார். இவரது கணவர் தர்மர். பணி நிமித்தமாக மூன்று நாட்கள் கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் தங்கியிருந்தார். 16ம் தேதி ஹேமலதா பணி முடிந்து வீடு திரும்பினார். மறுநாள் காலை வீட்டுக்கு வந்த தர்மர், ஊதியம் ரூ.5,000 ஐ ஹேமலதாவிடம் கொடுத்தார். அதை பீரோவில் வைத்தார். பீரோவில் இருந்து 22.7 கிராம் தங்க நகைகள் மாயமாகியிருந்தன. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் ரத்தினபுரி போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.